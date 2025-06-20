Selle masinaga saab ilusad lokid igaüks, kes muidu lokke endale keerata ei oska. Olen proovinud ka varasemat Autocurleri mudelit, kuid uus mudel on ikka täiesti selge level up. Lokkide tegemine käib mega kiiresti ja lihtsasti ning lokid püsivad mu juustes ootamatult hästi. Kogu protsess on väga lihtne ning kiire ja lokid jäävad imeilusad, valida saab mitme erineva lokitugevuse vahel ning ka erinevate suundade vahel. Kindlasti soovitaks!