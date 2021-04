Nutikad lokikaitsed suurepäraste, kauakestvate ja professionaalsete lokkide saavutamiseks

Meie automaatkoolutaja teeb suurepärased ja kauakestvad lokid, ja seda iga kord. Tänu uuenduslikele ja nutikatele lokikaitsetele asetuvad juuksed rulliku ümber ideaalselt, justkui oleks professionaalse juuksuri meisterlik käsi mängus. Kuna iga juuksesalku koolutatakse ühtlasel, kontrollitud temperatuuril, on tulemus iga kord ideaalne. Parim asja juures on see, et oskuslikku tööd saab teha ainult ühe nupuvajutusega, automaatselt!