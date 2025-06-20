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Nutika koolutussüsteemiga
2x rohkem juukseid korraga
Vertikaalne käepide
Nutikad lokikaitsed
Nautige meie nutika koolutussüsteemiga parimat stiliseerimiskogemust. Uuenduslik süsteem hõlmab mitmeid täiustatud funktsioone. Suurepärased kauakestvad lokid saadakse ühe nupuvajutusega tänu kahele automaatselt pöörlevale nutikale lokikaitsele. Need koolutavad iga juuksesalku, nagu professionaalne juuksur seda teeks, hoolitsedes samal ajal juuste eest. Nutikas lokkide tegemise tehnoloogia võimaldab automaatse koolutajaga saada madalama temperatuuriseadistuse juures kauakestva tulemuse. Seadme pikem rullik, mugav vertikaalne käepide ja avatud konstruktsioon järgivad juuste loomulikku langemist ja muudavad ideaalse soengu tegemise väga lihtsaks.
Tänu meie automaatse koolutaja 113% suuremale koolutuspinnale* saate nüüd ühe korraga 2x rohkem juukseid stiliseerida. Ideaalsete lokkide tegemine on nüüd lihtne ja kiire.
Automaatset koolutajat saab tänu mugavale käepidemele hoida loomulikus vertikaalasendis, mistõttu on üle terve pea ideaalsete lokkide tegemine lihtne. Juhtnupud asetsevad käepideme juures, mistõttu saab neid intuitiivselt vajutada. Tänu kumerale, voolujoonelisele koolutuskambrile saab isegi pealae lähedal mugavalt lokke teha.
4.8
5-st
1023
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Kati53
20/06/2025
Eesti
Parimad lokitangid!
Olen väga rahul – lokid tulevad ühtlased ja püsivad kaua. SenseIQ hoiab kuumuse just parajal tasemel, nii et juuksed jäävad siidised ,terved ning isegi sekundeid ei pea ise lugema.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele WavePro Styler 9000 BHB968/00 SenseIQ-ga koolutaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele WavePro Styler 9000 BHB968/00 SenseIQ-ga koolutaja
Kati53
20/06/2025
Eesti
Parimad sirgendajad!
Parimad sirgendajad! Tavaliselt kartsin kuumust, aga SenseIQ kohandab temperatuuri vastavalt mu juustele. Lõpuks ometi sirgendaja, mis ei kahjusta!
See arvustus tehti tootele 8000 Series BHB887/00 SenseIQ-ga automaatne koolutaja
See arvustus tehti tootele 8000 Series BHB887/00 SenseIQ-ga automaatne koolutaja
Hjkl
13/06/2025
Eesti
Lihtne kasutada
Väga mugav masin, sobib eriti inimesele, kes ei oska ise lokki keerata. Väga kiirelt sai terve pea tehtud, masin tegi kogu töo minu eest ära. + väga lihtne kasutamine selgeks saada!
Positiivsed omadused
Lihtne kasutada, mugav, ilus tulemus
See arvustus tehti tootele WavePro Styler 9000 BHB968/00 SenseIQ-ga koolutaja
See arvustus tehti tootele WavePro Styler 9000 BHB968/00 SenseIQ-ga koolutaja
vs Philips HPS940