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  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine
  • Unistuste lokkide tegemine

StyleCare PrestigeAutomaatne koolutaja

BHB876/00

4.8
| (1023) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Unistuste lokkide tegemine
Philipsi StyleCare Prestige automaatseid lokitange kasutades on unistuste lokkide tegemine tänu uuenduslikule nutikale lokkide tegemise süsteemile käegakatsutav reaalsus. Unistuste lokke saab korraga teha 2x suuremale juuksesalgule*
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2x rohkem juukseid korraga*

Unistuste lokkide tegemine

  • Nutika koolutussüsteemiga

  • 2x rohkem juukseid korraga

  • Vertikaalne käepide

  • Nutikad lokikaitsed

Nutikas koolutussüsteem parima stiliseerimiskogemuse saavutamiseks

Nutikas koolutussüsteem parima stiliseerimiskogemuse saavutamiseks

Nautige meie nutika koolutussüsteemiga parimat stiliseerimiskogemust. Uuenduslik süsteem hõlmab mitmeid täiustatud funktsioone. Suurepärased kauakestvad lokid saadakse ühe nupuvajutusega tänu kahele automaatselt pöörlevale nutikale lokikaitsele. Need koolutavad iga juuksesalku, nagu professionaalne juuksur seda teeks, hoolitsedes samal ajal juuste eest. Nutikas lokkide tegemise tehnoloogia võimaldab automaatse koolutajaga saada madalama temperatuuriseadistuse juures kauakestva tulemuse. Seadme pikem rullik, mugav vertikaalne käepide ja avatud konstruktsioon järgivad juuste loomulikku langemist ja muudavad ideaalse soengu tegemise väga lihtsaks.

Pikem rullik ühe korraga 2x rohkemate juuste töötlemiseks

Pikem rullik ühe korraga 2x rohkemate juuste töötlemiseks

Tänu meie automaatse koolutaja 113% suuremale koolutuspinnale* saate nüüd ühe korraga 2x rohkem juukseid stiliseerida. Ideaalsete lokkide tegemine on nüüd lihtne ja kiire.

Vertikaalne käepide mugavaks kasutamiseks

Automaatset koolutajat saab tänu mugavale käepidemele hoida loomulikus vertikaalasendis, mistõttu on üle terve pea ideaalsete lokkide tegemine lihtne. Juhtnupud asetsevad käepideme juures, mistõttu saab neid intuitiivselt vajutada. Tänu kumerale, voolujoonelisele koolutuskambrile saab isegi pealae lähedal mugavalt lokke teha.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

1023

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

20/06/2025

Eesti

Eesti

Parimad lokitangid!

Olen väga rahul – lokid tulevad ühtlased ja püsivad kaua. SenseIQ hoiab kuumuse just parajal tasemel, nii et juuksed jäävad siidised ,terved ning isegi sekundeid ei pea ise lugema.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele WavePro Styler 9000 BHB968/00 SenseIQ-ga koolutaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele WavePro Styler 9000 BHB968/00 SenseIQ-ga koolutaja

20/06/2025

Eesti

Eesti

Parimad sirgendajad!

Parimad sirgendajad! Tavaliselt kartsin kuumust, aga SenseIQ kohandab temperatuuri vastavalt mu juustele. Lõpuks ometi sirgendaja, mis ei kahjusta!

See arvustus tehti tootele 8000 Series BHB887/00 SenseIQ-ga automaatne koolutaja

See arvustus tehti tootele 8000 Series BHB887/00 SenseIQ-ga automaatne koolutaja

13/06/2025

Eesti

Eesti

Lihtne kasutada

Väga mugav masin, sobib eriti inimesele, kes ei oska ise lokki keerata. Väga kiirelt sai terve pea tehtud, masin tegi kogu töo minu eest ära. + väga lihtne kasutamine selgeks saada!

Positiivsed omadused

Lihtne kasutada, mugav, ilus tulemus

See arvustus tehti tootele WavePro Styler 9000 BHB968/00 SenseIQ-ga koolutaja

See arvustus tehti tootele WavePro Styler 9000 BHB968/00 SenseIQ-ga koolutaja

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