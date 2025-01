Rahuliku südamega soengu tegemine SenseIQ-ga

Kui valite SenseIQ režiimi, seob WavePro Styler teie valitud soengustiili automaatselt optimaalse kuumuse ja ajaga. Kui teil on vaja kuumust reguleerida, saate seda teha. See on täielikult teie kontrolli all! Meelerahu on tagatud, täiuslikud lokid või lained ilma liigse kuumuseta!