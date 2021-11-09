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32
p
Päevad
06
t
Tunnid
42
m
Minutid
46
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Kompaktne ja võimas ning tagab ioonilise läike
Sellel 2000-vatisel föönil on kompaktne ja kerge disain, mistõttu on seda on mugav kasutada, ohverdamata seejuures fööni võimsust. Tänu föönis kasutatavatele ioonidele on juuksed pehmed, pusadeta ja ilusa läikega.
DryCare Essential
Ioonhooldus
Ioonidega töötlemine hoolitseb juuste eest hetkega. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad staatilise elektri, hoolitsevad juuste eest ja siluvad kutiikulaid ning lisavad seeläbi juustele läiget ja sära. Tulemuseks on kenasti läikivad, siledad ja käharateta juuksed.
ThermoProtecti temperatuuriregulaator tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.
2000-vatise fööni õhuvoog ja kuivatusvõimsus tagavad iga päev kauni tulemuse.
4.8
5-st
48
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Irolda
09/11/2021
Україна
Мій улюблений фен
Кращого фену в мене не було. Не думала що за таку невилику як на сьогодні ціну можно придбати такий дуже потужний та функціональний фен . Дуже зручний та потужний.
Positiivsed omadused
Потужний зручний
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD030/00 Фен
Kasutamise kuupäev 2019-11-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD030/00 Фен
Kasutamise kuupäev 2019-11-09
Marinaalieva
07/11/2021
Україна
Фен в комплект к стайлеру
Мне настолько понравился стайлер Philips BHH811,что когда нужно было заменить фен - не сомневаясь,выбрала эту же фирму,и не ошиблась.Отличный прибор для домашнего использования.Ранее не известная мне функция "ионизация",избавила мои волосы от электризации.Даже без дополнительных средств волосы гладкие.Можно вручную настраивать температурные режимы,и скорость воздуха для быстрой сушки.И к качеству нет претензий - мощный длинный провод с защитой от переломов на соединениях.И не взирая на обьемный вид,сам фен оченьлегкий.Я очень довольна этой покупкой!
Positiivsed omadused
функционал и качество
Negatiivsed omadused
не найдено
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD030/00 Фен
Kasutamise kuupäev 2021-07-07
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD030/00 Фен
Kasutamise kuupäev 2021-07-07
26/10/2021
Україна
Потужний і надійний
Фен дуже потужний, швидко сушить волосся без електизації.Зручно тримати в руці.Відносно легкий.Рекомендую!
Positiivsed omadused
Більшого для домашнього використання й не треба
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD030/00 Фен
Kasutamise kuupäev 2019-10-26
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD030/00 Фен
Kasutamise kuupäev 2019-10-26