DryCare Essential

Kompaktne ja võimas ning tagab ioonilise läike

Sellel 2000-vatisel föönil on kompaktne ja kerge disain, mistõttu on seda on mugav kasutada, ohverdamata seejuures fööni võimsust. Tänu föönis kasutatavatele ioonidele on juuksed pehmed, pusadeta ja ilusa läikega. Vaadake kõiki eeliseid