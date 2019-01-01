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Tootmine lõpetatud

DryCarePro juukseföön

BHD177/00

4.9

| (140) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

Võimas jõudlus, ülim sära

Philips DryCare Pro AC fööni uus AC-mootor tekitab kuni 105 km/h õhuvoo, et saavutada kiire ja professionaalne tulemus. Tänu teistest Philipsi mudelitest 4x suuremale ioonidehulgale on tulemuseks säravamad ja kaunimad juuksed.

Kuva kõik eelised

4 x rohkemate ioonidega

Võimas jõudlus, ülim sära

  • 2300 W

  • Vahelduvvoolumootor

  • 105 km/h

4x rohkem ioone tagab erilise sära

4x rohkem ioone tagab erilise sära

Pakkuge oma juustele ioonhoolduse abil veelgi paremat hoolitsust. See föön tekitab 4x rohkem negatiivse laenguga ioone kui teised Philipsi föönid. Tulemuseks on ülimalt läikivad, käharateta juuksed. Laske juustel särada!

7 mm õhuvoo koondaja täiusliku soengu kujundamiseks

7 mm õhuvoo koondaja täiusliku soengu kujundamiseks

Otsaku 7 mm ava suunab õhuvoo soengu täpseks viimistlemiseks väiksele pinnale. Ideaalne tarvik juuste harjamiseks kuivatamise ja soengu tegemise ajal.

Nupust lastav jahe õhupahvak soengu seadmiseks

Nupust lastav jahe õhupahvak soengu seadmiseks

Olulise profitaseme funktsioonina ei tule uue nupust lastava jaheda õhupahvaku nuppu kasutamise ajal pidevalt all hoida. Nupust saate lasta intensiivse jaheda õhupahvaku, et soeng pärast kujundamist paika seada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

140

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

01/01/2019

Polska

Polska

Bardzo pozytywna

Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

21/07/2018

Polska

Polska

Zadowolenie z produktu w 100%!

Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

21/02/2018

Polska

Polska

rewelacyjna suszarka

Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.