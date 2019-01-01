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32
p
Päevad
06
t
Tunnid
42
m
Minutid
26
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Võimas jõudlus, ülim sära
Philips DryCare Pro AC fööni uus AC-mootor tekitab kuni 105 km/h õhuvoo, et saavutada kiire ja professionaalne tulemus. Tänu teistest Philipsi mudelitest 4x suuremale ioonidehulgale on tulemuseks säravamad ja kaunimad juuksed.
2300 W
Vahelduvvoolumootor
105 km/h
Pakkuge oma juustele ioonhoolduse abil veelgi paremat hoolitsust. See föön tekitab 4x rohkem negatiivse laenguga ioone kui teised Philipsi föönid. Tulemuseks on ülimalt läikivad, käharateta juuksed. Laske juustel särada!
Otsaku 7 mm ava suunab õhuvoo soengu täpseks viimistlemiseks väiksele pinnale. Ideaalne tarvik juuste harjamiseks kuivatamise ja soengu tegemise ajal.
Olulise profitaseme funktsioonina ei tule uue nupust lastava jaheda õhupahvaku nuppu kasutamise ajal pidevalt all hoida. Nupust saate lasta intensiivse jaheda õhupahvaku, et soeng pärast kujundamist paika seada.
4.9
5-st
140
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
gendi77
01/01/2019
Polska
Bardzo pozytywna
Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
JacaLipa
21/07/2018
Polska
Zadowolenie z produktu w 100%!
Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
domig
21/02/2018
Polska
rewelacyjna suszarka
Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro