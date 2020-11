Kiire kuivatamine, võimas vahelduvvoolumootor

Philipsi DryCare Pro 2300 W föönil on suure jõudlusega vahelduvvoolumootor, mis on töötatud välja professionaalide jaoks. Mootor tekitab õhuvoo kiirusega kuni 105 km/h, et tulemus oleks kiire ja tõhus.