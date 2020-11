ThermoBalance tagab aktiivse temperatuurikaitse

ThermoBalance on Philipsi uuenduslik tehnoloogia, mis kaitseb nutikalt ja esmaklassiliselt teie juukseid. Andur tunnetab pidevalt õhu kuumust ja reguleerib kogu aeg temperatuuri, et juukseid saaks kiiresti kuivatada neid kahjustamata. Kui ThermoBalance’i andur on aktiveeritud, põleb LED-märgutuli. Sellisel juhul võite tunda meeldivaid ja pidevaid temperatuurimuutusi, mis aitavad vältida juuste kuumenemist ja kahjustamist. Aktiivne kaitse juuste ja peanaha ülekuumenemise vastu.