Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks

Philips Pro föönil on professionaalne vahelduvvoolumootor, mis saavutab kuni 130 km/h* kiiruse, võimaldades kiiret ja professionaalset tulemust. Lisaks on see varustatud ThermoProtecti seadistusega, mis tagab optimaalse temperatuuri ja kaitse ülekuumenemise eest. Vaadake kõiki eeliseid