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Tootmine lõpetatud
tehnoloogiaga SplitStop
lõhkiste juusteotste vältimiseks
Ioniseeriv hooldus
Keratiinhooldus
Meie parim saladus lõhkiste juukseotste vältimiseks on uus tehnoloogia SplitStop. Tegu on ainulaadse kombinatsiooniga UniTempi andurist ja meie siledatest keraamilistest plaatidest, mis hoiavad teie juuste tervist. UniTempi andur kaitseb teie juukseid liigse kuumuse eest ja meie soengukujundamise plaadid tagavad minimaalse hõõrdumise, et tagada parim kaitse lõhkiste juukseotste vastu.
UniTempi andur kaitseb teie juukseid liigse kuumuse eest, võimaldades kasutada soengukujundamiseks püsivamat temperatuuri. Nii on võimalik saavutada samad tulemused 20°C võrra madalama kuumusega**. Looge täiuslik soeng ja nautige samal ajal elujõulisi ja terveid juukseotsi.
Keratiin on juuste põhiline koostisosa, mis teeb need tugevaks, terveks ja kauniks. Keraamilist pinda on rikastatud keratiiniga, mis hoolitseb teie juuste eest veelgi paremini.
4.8
5-st
163
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
LAI1234
10/07/2019
Latvija
Labs matu taisnotājs
Ļoti labi taisno matus, matus nebojā, mati izskatās spīdīgi pēc taisnošanas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs
Evelina36
15/07/2019
Lietuva
Labai patiko
Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Idealus skubančioms
Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
pärast sirgendaja 2 aasta vältel kasutamise simulatsiooni 200°C juures, keskmistel Euroopa päritolu tervete otstega juustel
juuste temperatuuri ja kasutamise test, võrreldes mudeliga HP8344