Jahe otsak hõlpsaks lokkide ja lainete tegemiseks

Lokitangide otsak on valmistatud soojust isoleerivast materjalist, nii et see on kogu aeg jahe. Võite sellest soengu tegemise ajal ohutult kinni hoida ja luua kauneid lokke, laineid ja vetruvaid soenguid.