Kuumuskindel kate ohutuks hoiustamiseks kohe kasutamise järel

Spetsiaalsel pehmel kuuma eest kaitsval kattel on mitu eelist, millest kõige olulisem on see, et kate on valmistatud kuumakindlast silikoonkummist. Pärast kasutamist libistage kate sirgendaja külge, et saaksite selle kohe ohutult hoiule panna. Samuti kaitseb see teie sirgendusplaate kriimustuste eest ning lukustab sirgendaja hoiundamise ajaks.