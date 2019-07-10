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Tootmine lõpetatud

StraightCareJuuksesirgendaja Sublime Ends

BHS677/00

4.8

| (163) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

Tõmmake oma lokkidele tähelepanu

Esmaklassiline otste sirgendaja on meie esimene sirgendaja, mis on loodud habraste juukseotste kaitsmiseks. Tänu meie esmaklassilisele SplitStop tehnoloogiale ja liikuvatele plaatidele saate nautida imeilusasti stiliseeritud juukseid, millel on terve välimusega otsad!

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Tõmmake oma lokkidele tähelepanu

  • tehnoloogiaga SplitStop

  • lõhkiste juusteotste vältimiseks

  • 2x ioniseeriv hooldus

  • Keratiinhooldus

Tehnoloogia SplitStop on parim viis lõhkiste juusteotste vältimiseks

Tehnoloogia SplitStop on parim viis lõhkiste juusteotste vältimiseks

Meie parim saladus lõhkiste juukseotste vältimiseks on uus tehnoloogia SplitStop. Tegu on ainulaadse kombinatsiooniga UniTempi andurist ja meie täiustatud keraamilistest painduvatest plaatidest, mis hoiavad teie juuste tervist. UniTempi andur kaitseb teie juukseid liigse kuumuse eest ja meie soengukujundamise plaadid tagavad minimaalse hõõrdumise, et tagada parim kaitse lõhkiste juukseotste vastu.

UniTempi andur tagab kaunid soengud vähema kuumusega

UniTempi andur tagab kaunid soengud vähema kuumusega

UniTempi andur kaitseb teie juukseid liigse kuumuse eest, võimaldades kasutada soengukujundamiseks püsivamat temperatuuri. Nii on võimalik saavutada samad tulemused 20°C võrra madalama kuumusega**. Looge täiuslik soeng ja nautige samal ajal elujõulisi ja terveid juukseotsi.

Keratiinhooldus tagab parema hoolitsuse

Keratiinhooldus tagab parema hoolitsuse

Keratiin on juuste põhiline koostisosa, mis teeb need tugevaks, terveks ja kauniks. Keraamilist pinda on rikastatud keratiiniga, mis hoolitseb teie juuste eest veelgi paremini.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

163

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2

10/07/2019

Latvija

Latvija

Labs matu taisnotājs

Ļoti labi taisno matus, matus nebojā, mati izskatās spīdīgi pēc taisnošanas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Labai patiko

Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Idealus skubančioms

Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

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Lahtiütlused

  1. pärast sirgendaja 2 aasta vältel kasutamise simulatsiooni 200°C juures, keskmistel Euroopa päritolu tervete otstega juustel

  2. juuste temperatuuri ja kasutamise test, võrreldes mudeliga HP8344