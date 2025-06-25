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  • Isikupärastatud sirgendamine koos SenseIQ-ga
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  • Isikupärastatud sirgendamine koos SenseIQ-ga
  • Isikupärastatud sirgendamine koos SenseIQ-ga
  • Isikupärastatud sirgendamine koos SenseIQ-ga
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  • Isikupärastatud sirgendamine koos SenseIQ-ga
  • Isikupärastatud sirgendamine koos SenseIQ-ga

Tootmine lõpetatud

PrestigeJuuksesirgendaja

BHS830/00

4.7
| (591) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Isikupärastatud sirgendamine koos SenseIQ-ga
Tutvustame teile Philipsi isikupärastatud sirgendajat, mis on varustatud SenseIQ-tehnoloogiaga ja aitab säilitada teie juuste loomulikku niiskust. Tulemuseks? Tugevamad, tervemad ja säravamad juuksed.
Kuva kõik eelised

Säilitab kuni 93% juuste tugevusest*

Isikupärastatud sirgendamine koos SenseIQ-ga

  • Isikupärastatud tehnoloogia

  • Säilitab juuste tugevuse*

  • Säilitab kuni 70% niiskusest**

  • 4× rohkem ioone ja läikivad juuksed***

Isikupärastatud sirgendamine

Isikupärastatud sirgendamine

SenseIQ tehnoloogia tagab isikupärastatud sirgendamise. Tunnetab. Sirgendaja digitaalne andur mõõdab teie juuste temperatuuri ühe sessiooni ajal rohkem kui 20 000 korda. Kohandub. Nutikas mikroprotsessor kohandab automaatselt temperatuuri, et kaitsta teie juukseid ülekuumenemise eest. Hoolitseb. Meie tuvastav ja kohanduv tehnoloogia kaitseb teie juukseid sirgendamise ajal, säilitades kuni 70% loomulikust niiskusest**.

Säilitab juuste tugevuse

Säilitab juuste tugevuse

Sirgendaja aitab säilitada kuni 93% teie juuste tugevusest* ja SenseIQ tehnoloogia tagab, et teie juuksed oleksid alati terved, siledad ja läikivad.

Tetra Ionic-süsteem tagab läikivad juuksed

Tetra Ionic-süsteem tagab läikivad juuksed

Laske oma juustel kogeda Tetra Ionic-süsteemi rikastavaid ioone. Patenteeritud disain vabastab miljoneid ioone, kasutades selleks sirgendaja mõlemal poolel asuvaid nelja spetsiaalset pihustit. Rikastavad molekulid eemaldavad staatilise elektri ja kahususe ning tagavad läikivad juuksed.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

591

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

25/06/2025

Eesti

Eesti

Tervemad ja säravamad kui varem!

Mul on olnud mitmeid sirgendajaid,aga tunnen, et mu juuksed jäävad pärast kasutamist pehmemad ja tervemad kui ühegi teise sirgendajaga.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja

16/12/2024

Eesti

Eesti

Mugav ja kiire

Sirgendaja toimib hästi ka pikkadel ja paksudel juustel. Piisab ühest korralikust tõmbest, et laineline salk saaks sirgeks. Lisaks liigub sirgendaja mööda juukseid väga sujuvalt ja ei kisu neid. Jätab juuksed pehmeks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja

01/07/2024

Eesti

Eesti

Väga hea sirgendaja

Kuna kasutan sirgendajat palju, siis soovin et see ei rikuks juukseid. SenseIQ sirgendajaga olen väga rahul, kuna sirgendaja reguleerib ise kuumust. Tänu sellele on kuumtöötlemine juustel miinimum. Lisaks on sirgendajal pikad plaadid, tänu millele on sirgendamine kiirem. Näeb väga kena välja ka. Kindlasti soovitan seda kõigile.

Positiivsed omadused

Ilus, tark, pikad plaadid

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja

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Lahtiütlused

  1. SenseIQ režiim temperatuuril 200 °C, keskmine tulemus

  2. SenseIQ režiim temperatuuril 170 °C

  3. * Võrreldes Philipsi mudeliga HP8372