Kohandab sirgendamise jõudlust ja ennetab ülekuumenemist

Nutikas mikroprotsessor on SenseIQ tehnoloogia ajuks. See analüüsib ja kohandab pidevalt sirgendaja töötemperatuuri. Tänu temperatuuri kohandamisele aitab sirgendaja ennetada juuste ülekuumenemist ning pakkuda just sellist tulemust, mida ootate.