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Tootmine lõpetatud
Isikupärastatud tehnoloogia
Säilitab juuste tugevuse*
Säilitab kuni 70% niiskusest**
4× rohkem ioone ja läikivad juuksed***
SenseIQ tehnoloogia tagab isikupärastatud sirgendamise. Tunnetab. Sirgendaja digitaalne andur mõõdab teie juuste temperatuuri ühe sessiooni ajal rohkem kui 20 000 korda. Kohandub. Nutikas mikroprotsessor kohandab automaatselt temperatuuri, et kaitsta teie juukseid ülekuumenemise eest. Hoolitseb. Meie tuvastav ja kohanduv tehnoloogia kaitseb teie juukseid sirgendamise ajal, säilitades kuni 70% loomulikust niiskusest**.
Sirgendaja aitab säilitada kuni 93% teie juuste tugevusest* ja SenseIQ tehnoloogia tagab, et teie juuksed oleksid alati terved, siledad ja läikivad.
Laske oma juustel kogeda Tetra Ionic-süsteemi rikastavaid ioone. Patenteeritud disain vabastab miljoneid ioone, kasutades selleks sirgendaja mõlemal poolel asuvaid nelja spetsiaalset pihustit. Rikastavad molekulid eemaldavad staatilise elektri ja kahususe ning tagavad läikivad juuksed.
4.7
5-st
591
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Kati53
25/06/2025
Eesti
Tervemad ja säravamad kui varem!
Mul on olnud mitmeid sirgendajaid,aga tunnen, et mu juuksed jäävad pärast kasutamist pehmemad ja tervemad kui ühegi teise sirgendajaga.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja
Barbs22
16/12/2024
Eesti
Mugav ja kiire
Sirgendaja toimib hästi ka pikkadel ja paksudel juustel. Piisab ühest korralikust tõmbest, et laineline salk saaks sirgeks. Lisaks liigub sirgendaja mööda juukseid väga sujuvalt ja ei kisu neid. Jätab juuksed pehmeks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja
Mariis
01/07/2024
Eesti
Väga hea sirgendaja
Kuna kasutan sirgendajat palju, siis soovin et see ei rikuks juukseid. SenseIQ sirgendajaga olen väga rahul, kuna sirgendaja reguleerib ise kuumust. Tänu sellele on kuumtöötlemine juustel miinimum. Lisaks on sirgendajal pikad plaadid, tänu millele on sirgendamine kiirem. Näeb väga kena välja ka. Kindlasti soovitan seda kõigile.
Positiivsed omadused
Ilus, tark, pikad plaadid
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8000 Series BHS838/00 SenseIQ-ga juuksesirgendaja
SenseIQ režiim temperatuuril 200 °C, keskmine tulemus
SenseIQ režiim temperatuuril 170 °C
* Võrreldes Philipsi mudeliga HP8372