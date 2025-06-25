Kasutan sirgendajaid päris palju aga mul on alati probleem olnud, et ei tunneta aega õigesti ja kõrvetan oma lokkis juuksed ära ning nii olen neid palju kahjustanud. Philips Prestige sirgendaja on aga nii tark, et tunnetab juuste enda temperatuuri ja vastavalt sellele valib sirgendamiseks kuumuse. Täiesti geniaalne! Juba paarikuise kasutamisega tunnen, et juuksed on terved ja ilusad. Lisaks jätab ta juuksed siidiseks ja pehmeks. Mulle väga meeldib ka rose gold disain, nii kaunis on see vannitoas!