Õrn karvade eemaldamine

Avastage kestvate tulemustega karvaeemaldus, mis on teie naha vastu õrn, ja öelge tere kuni 28 päeva kestvale siledusele. Me teame, et epileerimine võib olla hirmutav. Kuid regulaarsel kasutamisel muutub see vähem valusaks!*