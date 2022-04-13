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Satinelle Prestige Märg- ja kuivkasutusega epilaator
Tootmine lõpetatud
Tugi
BRE652/00
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Lühijuhend - English (US)
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Kõik (8)
Millal Philipsi jalaviili nahapaksendite eemaldusketast vahetada?
Kas Philipsi elektrilist jalaviili saab märgkasutada?
Kuidas Philipsi elektrilise jalaviiliga parim tulemus saavutada?
Kas tohin enne Philipsi elektrilise jalaviili kasutamist oma jalgadele nahahooldustooteid kanda?
Kuidas Philipsi epilaatori kiiruseseadistust muuta?
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