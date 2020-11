Õrn epileerimine, sile nahk kuni 4 nädalat

Philipsi epilaator Series 8000 pakub võimast, kuid samas õrna epileerimist, sellel on täiustatud pintsetid, tõmmates minutis välja üle 70 000 karva. See tähendab, et saate epileerida suuremat nahapinda ja saavutada veatu sileduse kuni neljaks nädalaks. Hooldage oma sääri vaid 10 minutiga!