Nutikad tarvikud kohandavad programmi vastavalt kehapiirkonnale

Teie keha on unikaalne. Ja seda katvat nahka, kumerusi ja piirjooni tuleks samuti lugupidamisega kohelda. Lumea kogu keha tarvikud on mõeldud järgima iga teie kumerust ja need kohandavad programmi vastavalt igale kehapiirkonnale. Töötlemisavad võimaldavad nahaga maksimaalset kontakti ja tagavad, et valgus ei pääseks välja. Nii saate nautida tõhusat ja õrna hooldust ka delikaatsetes ja tundlikes piirkondades.