Dermatoloogide poolt väljatöötatud IPL-tehnoloogia kodus kasutamiseks

IPL (Intense Pulsed Light ehk intensiivne impulssvalgus) tehnoloogia, kasutab õrna sooja valgust karvade uinutamiseks. Valgus liigub karvajuurde, mis paneb karvanääpsu puhkefaasi ning stimuleerib karva välja langemist. Korduv hooldus takistab järk-järgult karvade tagasikasvamist, jättes teie naha kaunilt karvavabaks ja puudutamisel siledaks. Philips Lumea on välja töötanud dermatoloogid ja seda on kliiniliselt katsetatud, et tagada lihtne, tõhus ning mugav töötlus ka tundlikes piirkondades, kõike seda mugavalt teie omas kodus.