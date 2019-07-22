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Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Jalgadele, kehale, näole ja taldadele
Keraamilised kettad haaravad karvad
7 keha- ja näohooldustoimingut
+7 tarvikut + näopuhastaja
Meie ainulaadne epileerimisotsak on valmistatud tekstuuriga keraamilisest pinnast, mis eemaldab isegi kõige peenemad karvad ja vahatamisega võrreldes 4 korda lühemad karvad. Kiiremaks karvaeemalduseks pöörleb ketas nüüd veelgi kiiremini (2200 p/min).
Eriti lai epileerimisotsak töötleb kiiremaks karvaeemalduseks iga tõmbega suuremat nahapinda.
Auhinnatud disain* hõlpsaks karvaeemalduseks
Auhinnad
4.4
5-st
286
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
SantaBaum
22/07/2019
Latvija
Super produkts
Šus epilators ir lielisks jo ir daudz uzgaļu, un ļoti kluss un ērts lietošanai jo var bez vada un ūdenī. Esmu apmuerināta
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See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Santa7
12/07/2019
Latvija
Lielisks produkts
Šis epilators ir lielisks produkts, jo āda ir gluda ilgstoši un viņš ir ļoti kluss un ērti turēt rokāsun ērta kopšana. Un visi tie uzgaļi ir ērti maināmi un neaizņem vietu ņemot līdzi ceļojot un nevajag visu laiku vadu lietot- ļoti ērta lietošana
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See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Margarita
22/09/2017
Latvija
Izdevigs produkts.
Bez vada un uzladejam ierice ar iebuvetu gaismu. Komplekta piederumi ne tikai epilacijai un skusanai, bet ari masazai.
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See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
iFi disainiauhind 2016
Võrreldes katse läbiviija enda seadmetega. CLT test Germany N91
Võrreldes käsitsi tehtava meigieemaldusega. Andmed on failis.