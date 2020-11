6 korda parem puhastustulemus***. Valmis 1 minutiga.

See erikomplekt hõlmab pöörlemistehnoloogiaga mininäopuhastajat. Kompaktset seadet on lihtne kasutada ning see sobib igapäevaseks nahahoolduseks, olenemata teie asukohast. 17 000 siidpehmet harjast eemaldavad mustuse õrnalt, tagades sügavpuhastatud ja säravpuhta naha. Seade on karm mustuse vastu, kuid õrn teie nahale, mistõttu võib seda kasutada kaks korda päevas. Ühildub kõikide Philipsi VisaPure harjadega, mis on välja töötatud individuaalset nahatüüpi ja vajadusi arvestades.