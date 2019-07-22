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  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
  • Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele

Tootmine lõpetatud

Satinelle PrestigeMärg- ja kuivkasutusega epilaator

BRP586/00

4.4
| (286) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

1 auhind

Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele
Meie senini kõige kiiremal epilaatoril on ainulaadsed keraamilised kettad, mis pöörlevad kiiremini kui kunagi varem, eemaldades ka kõige peenemad ja lühemad karvad. Nüüd saate keha, jalgu ja nägu hooldades oma nahka enne ja pärast epileerimist pehmemaks muuta.
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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Seitse-ühes keha- ja näohooldus pealaest jalatallani

Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele

  • Jalgadele, kehale, näole ja taldadele

  • Keraamilised kettad haaravad karvad

  • 7 keha- ja näohooldustoimingut

  • +7 tarvikut + näopuhastaja

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Meie ainulaadne epileerimisotsak on valmistatud tekstuuriga keraamilisest pinnast, mis eemaldab isegi kõige peenemad karvad ja vahatamisega võrreldes 4 korda lühemad karvad. Kiiremaks karvaeemalduseks pöörleb ketas nüüd veelgi kiiremini (2200 p/min).

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak töötleb kiiremaks karvaeemalduseks iga tõmbega suuremat nahapinda.

Auhinnatud disain*

Auhinnatud disain* hõlpsaks karvaeemalduseks

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-612378

Arvustused

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4.4

5-st

286

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

22/07/2019

Latvija

Latvija

Super produkts

Šus epilators ir lielisks jo ir daudz uzgaļu, un ļoti kluss un ērts lietošanai jo var bez vada un ūdenī. Esmu apmuerināta

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

12/07/2019

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Šis epilators ir lielisks produkts, jo āda ir gluda ilgstoši un viņš ir ļoti kluss un ērti turēt rokāsun ērta kopšana. Un visi tie uzgaļi ir ērti maināmi un neaizņem vietu ņemot līdzi ceļojot un nevajag visu laiku vadu lietot- ļoti ērta lietošana

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

22/09/2017

Latvija

Latvija

Izdevigs produkts.

Bez vada un uzladejam ierice ar iebuvetu gaismu. Komplekta piederumi ne tikai epilacijai un skusanai, bet ari masazai.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Prestige BRE650/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

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Lahtiütlused

  1. iFi disainiauhind 2016

  2. Võrreldes katse läbiviija enda seadmetega. CLT test Germany N91

  3. Võrreldes käsitsi tehtava meigieemaldusega. Andmed on failis.