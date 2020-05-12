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Tootmine lõpetatud
6× parem puhastustulemus
Pöörlemistehnoloogiaga mininäopuhastaja. Kompaktne ja lihtsasti kasutatav. Igapäevaseks nahahoolduseks ideaalne. Sobib igal pool kasutamiseks.
Pöörlemistehnoloogia
Puhastamine
1 puhastusharja pea
1 intensiivsuse seadistus
Pöörlevad liigutused eemaldavad kiiresti ja õrnalt mustuse, sügavpuhastades teie nahka.
Tänu pöörlemistehnoloogiale ja tavalise puhastusharja 17 000 siidiselt pehmele harjasele saavutate kuus korda parema puhastustulemuse ning pehme ja säravpuhta naha.
VisaPure mininäopuhastaja on karm mustuse vastu, kuid õrn teie nahale. Selle siidpehmed, õhukesed ja tihedalt asetsevad harjased libisevad puhastamise ajal õrnalt üle naha, et tagada maksimaalne mugavus nahale. VisaPure mininäopuhastaja on nii õrn, et seda võib kasutada kaks korda päevas.
Auhinnad
4.9
5-st
34
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Lidia 1981
12/05/2020
Polska
REWELACJA !!!
Wcześniej miała szczoteczkę do mycia twarzy innej renomowanej firmy.Ale coraz słabiej mi służyła i zdecydowałam się zakupić Visa Pure Mini. Po pierwszym użyciu z zachwytu odjęło mi mowę :) W porównaniu do poprzedniej ta jest rewelacyjna!!! Twarz jest tak dokładnie wyczyszczona, pracuje bardzo cicho. Włosie jest delikatne, ale dzięki precyzyjnym j szybkim ruchom szczoteczki twarz przy regularnym użytkowaniu jest odżywiona i nabiera blasku. Polecam każdemu bez względu na płeć czy wiek.
Positiivsed omadused
Dokładne mycie, cicha, precyzyjna, akumulator zamiast baterii.
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Kasutamise kuupäev 2019-04-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Kasutamise kuupäev 2019-04-12
Frikta
30/03/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Faktycznie czyści
Faktycznie dobrze czyści skórę jest dokładniejszy niż mycie samemu . Szkoda ze końcówki są tak drogie i niedostępne wszędzie .
Positiivsed omadused
Dobrze czyści , długo trzyma bateria , niewielki wielkościowo
Negatiivsed omadused
Cena dodatkowych nakładek , brak poziomu naładowania
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Kasutamise kuupäev 2020-02-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Kasutamise kuupäev 2020-02-29
kasiulax
30/03/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Produkt idealnie spełnia swoją funkcję
Produkt idealnie spełnia swoją funkcję oczyszczania skóry, jest niewielki i wizualnie również bardzo estetyczny. Mam wrażenie że żywotność baterii jest zdecydowanie dłuższa niż zapewnia producent.
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Kasutamise kuupäev 2020-02-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Kasutamise kuupäev 2020-02-29
Võrreldes käsitsi puhastamisega. Andmed failis.