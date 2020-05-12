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Tootmine lõpetatud

VisaPureMininäopuhastaja

BSC111/06

4.9

| (34) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

6× parem puhastustulemus

Pöörlemistehnoloogiaga mininäopuhastaja. Kompaktne ja lihtsasti kasutatav. Igapäevaseks nahahoolduseks ideaalne. Sobib igal pool kasutamiseks.

Kuva kõik eelised

Valmis 1 minutiga*

6× parem puhastustulemus

  • Pöörlemistehnoloogia

  • Puhastamine

  • 1 puhastusharja pea

  • 1 intensiivsuse seadistus

Pöörlev puhastustehnoloogia

Pöörlev puhastustehnoloogia

Pöörlevad liigutused eemaldavad kiiresti ja õrnalt mustuse, sügavpuhastades teie nahka.

6 korda parem puhastustulemus kui käsitsi*. Valmis kõigest ühe minutiga!

6 korda parem puhastustulemus kui käsitsi*. Valmis kõigest ühe minutiga!

Tänu pöörlemistehnoloogiale ja tavalise puhastusharja 17 000 siidiselt pehmele harjasele saavutate kuus korda parema puhastustulemuse ning pehme ja säravpuhta naha.

Õrn teie nahale, karm mustuse suhtes

Õrn teie nahale, karm mustuse suhtes

VisaPure mininäopuhastaja on karm mustuse vastu, kuid õrn teie nahale. Selle siidpehmed, õhukesed ja tihedalt asetsevad harjased libisevad puhastamise ajal õrnalt üle naha, et tagada maksimaalne mugavus nahale. VisaPure mininäopuhastaja on nii õrn, et seda võib kasutada kaks korda päevas.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Pilt: AWARD-961326

Arvustused

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4.9

5-st

34

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3
1

12/05/2020

Polska

Polska

REWELACJA !!!

Wcześniej miała szczoteczkę do mycia twarzy innej renomowanej firmy.Ale coraz słabiej mi służyła i zdecydowałam się zakupić Visa Pure Mini. Po pierwszym użyciu z zachwytu odjęło mi mowę :) W porównaniu do poprzedniej ta jest rewelacyjna!!! Twarz jest tak dokładnie wyczyszczona, pracuje bardzo cicho. Włosie jest delikatne, ale dzięki precyzyjnym j szybkim ruchom szczoteczki twarz przy regularnym użytkowaniu jest odżywiona i nabiera blasku. Polecam każdemu bez względu na płeć czy wiek.

Positiivsed omadused

Dokładne mycie, cicha, precyzyjna, akumulator zamiast baterii.

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Kasutamise kuupäev 2019-04-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Kasutamise kuupäev 2019-04-12

30/03/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Faktycznie czyści

Faktycznie dobrze czyści skórę jest dokładniejszy niż mycie samemu . Szkoda ze końcówki są tak drogie i niedostępne wszędzie .

Positiivsed omadused

Dobrze czyści , długo trzyma bateria , niewielki wielkościowo

Negatiivsed omadused

Cena dodatkowych nakładek , brak poziomu naładowania

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Kasutamise kuupäev 2020-02-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Kasutamise kuupäev 2020-02-29

30/03/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Produkt idealnie spełnia swoją funkcję

Produkt idealnie spełnia swoją funkcję oczyszczania skóry, jest niewielki i wizualnie również bardzo estetyczny. Mam wrażenie że żywotność baterii jest zdecydowanie dłuższa niż zapewnia producent.

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Kasutamise kuupäev 2020-02-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Kasutamise kuupäev 2020-02-29

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  1. Võrreldes käsitsi puhastamisega. Andmed failis.