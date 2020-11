Õrn teie nahale, karm mustuse suhtes

VisaPure mininäopuhastaja on karm mustuse vastu, kuid õrn teie nahale. Selle siidpehmed, õhukesed ja tihedalt asetsevad harjased libisevad puhastamise ajal õrnalt üle naha, et tagada maksimaalne mugavus nahale. VisaPure mininäopuhastaja on nii õrn, et seda võib kasutada kaks korda päevas.