Kaheaastane garantii, pinge kasutamiseks kõikjal maailmas, ei vaja õli

Me anname sellele Philipsi piirlile 2-aastase garantii - meie isikuhooldusvahendid on loodud kestma. Te ei pea seadet kunagi õlitama ja sellel on kõikjal maailmas sobiv pinge.