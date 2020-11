Nahale ohutud suure jõudlusega terad täiuslikuks piiramiseks

Täiuslik, ent kaitsev hooldust, alati. Habemepiirli terasest terad puutuvad õrnalt üksteise vastu, teritades end raseerimise ajal - nii on need alati üliteravad ja tõhusad. Piirlil on ka ümarad otsad ja kammid, mis aitavad vältida nahaärritusi.