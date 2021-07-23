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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
0,2 mm täpsusega seaded
Täismetallist lõiketerad
70 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Sisseehitatud karvu tõstev kamm
Dünaamiline habeme suunamise süsteem tõstab koos sisseehitatud karvade tõstmise kammiga karvad terade tasapinnale - et raseerimine oleks ühtlasem ja et saaksite omale lõigata täpselt 3-päevase habemetüüka, või soovitud pikkusega lühikese või pika habeme.
Piirake oma habemetüügast ühe kiire tõmbega, olles samas oma nahale õrn. Meie uus sisseehitatud karvade tõestmise kamm tõstab ja suunab karvad terade juurde, et raseerimine oleks lihtne ja ühtlane.
Piirlil on kahekordselt teritatud täismetallist terad, mis lõikavad iga tõmbega rohkem karvu - nii on raseerimine kiirem.
Auhinnad
4.6
5-st
229
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Jueri
23/07/2021
Eesti
Kvaliteetne habemepiiraja
Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.
Positiivsed omadused
Aku vastupidavus
Negatiivsed omadused
Puuduvad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel
Sulinho87
09/02/2024
Polska
Kampaania osa
Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach
Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup
Positiivsed omadused
Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Rudy03
08/02/2024
Polska
Kampaania osa
Trymer posiada wiele super funkcji
Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!
Positiivsed omadused
Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody
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