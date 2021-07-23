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  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta
  • Ühtlane piiramine, pingutuseta

Tootmine lõpetatud

Beardtrimmer series 5000Tüükapiirel

BT5205/16

4.6
| (229) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Ühtlane piiramine, pingutuseta
See täismetallist teradega piirel võimaldab saavutada täpselt sellise 3-päevase habemetüüka, lühikese või pika habeme, nagu soovite. Meie uus integreeritud karvatõstekamm tagab ühtlased piiramistulemused ühe tõmbega.
Kuva kõik eelised

Dünaamiline habeme juhtsüsteem tagab ühtlase tulemuse

Ühtlane piiramine, pingutuseta

  • 0,2 mm täpsusega seaded

  • Täismetallist lõiketerad

  • 70 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • Sisseehitatud karvu tõstev kamm

Tõstab karvad ühtlase tulemuse saavutamiseks terade tasapinnale

Tõstab karvad ühtlase tulemuse saavutamiseks terade tasapinnale

Dünaamiline habeme suunamise süsteem tõstab koos sisseehitatud karvade tõstmise kammiga karvad terade tasapinnale - et raseerimine oleks ühtlasem ja et saaksite omale lõigata täpselt 3-päevase habemetüüka, või soovitud pikkusega lühikese või pika habeme.

Suunab karvad muretuks piiramiseks lõikurisse

Suunab karvad muretuks piiramiseks lõikurisse

Piirake oma habemetüügast ühe kiire tõmbega, olles samas oma nahale õrn. Meie uus sisseehitatud karvade tõestmise kamm tõstab ja suunab karvad terade juurde, et raseerimine oleks lihtne ja ühtlane.

Lõiketerad kiiremaks lõikamiseks kahekordselt teravad *

Lõiketerad kiiremaks lõikamiseks kahekordselt teravad *

Piirlil on kahekordselt teritatud täismetallist terad, mis lõikavad iga tõmbega rohkem karvu - nii on raseerimine kiirem.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.6

5-st

229

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

23/07/2021

Eesti

Eesti

Kvaliteetne habemepiiraja

Super hea vastupidav aku. Mugav hooldada. Tootega väga rahul.

Positiivsed omadused

Aku vastupidavus

Negatiivsed omadused

Puuduvad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Habemepiirel

09/02/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt w dobrych pieniadzach

Bardzo dokładny, cichy trymer, posiada bardzo duża różnorodnosc wyboru długości strzyżenia, jako jeden z niewielu, jak nie jedyny posiada możliwość golenia na kablu. Bardzo lekki, prosty i wygodny w obsludze. Bardzo polecam zakup

Positiivsed omadused

Lekki, dokładny, prosty w obsłudze, możliwość używania na kablu.

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

08/02/2024

Polska

Polska

Trymer posiada wiele super funkcji

Trymer posiada świetną regulacje ostrz i nakładek. Nada się do każdej długości i grubości brody. Bateria super trzyma, a sam trymer jest łatwy w czyszczeniu i się nie zapycha. Polecam!

Positiivsed omadused

Regulacja nakładek, długo wytrzymuje na jednym ładowaniu

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 5000 BT5515/20 Trymer do brody

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