30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
0,5 mm täpsusega seaded
Iseterituvad metallterad
75 min kasut. / 1 h laadimist
Ülitõhus vaakumsüsteem
Philipsi 7000 seeria habemepiirli suure jõudlusega vaakumsüsteem tagab 50% tugevama parema õhuvoo*, et püüda kinni kuni 95% lõigatud karvadest** ja tagada teile muretu piiramine.
Habemel pole võimalustki. Lift&Trim Pro süsteem haarab kinni kõik teie madalad karvad ja tõstab need täpseks lõikamiseks lõiketerade suunas üles, olles samas ka ideaalne piirel pika habeme jaoks.
Sobib ka kõige paksemale habemele, kahepoolselt teritatud terad tagavad alati täpsed servad ja suurepärase piiramise. Õli ega asendusterasid ei ole vaja.
4.1
5-st
173
Auhinnad
81%
soovitab seda toodet
Artas
03/12/2020
Lietuva
Turėjau ankstesnį modelį ,o šis tobulesnis.
Greitai pasikraunantis,tylus ir visiškai atitinka mano poreikius.
Positiivsed omadused
Efektyvus,tylus veikimas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė
Krzysztof Strug
03/02/2022
Polska
Jest dobry
Mam poprzedni model, pisałem że nożyk ma złe mocowanie. Teraz można go polecić. Szkoda, że taka Firma jak np. Volkswagen, nie wymieniła źle zrobionych elementów.
Positiivsed omadused
Spełnia oczekiwania.
Negatiivsed omadused
Na razie nie stwierdziłem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
PrzaJan
30/01/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ten trymer jest o wiele lepszy od poprzedniego
Ta wersja trymera ma o wiele solidniejsze nóżki ostrza i myślę, że są niezniszczalne. W poprzedniej sesji łamały do co pół roku. Po piątej awarii wymieniłem go nowszy model i teraz jestem nim zachwycony. Lepiej zbiera włoski i jest zdecydowanie cichszy.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu
Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga
Katsetatud laboris karvamattidel