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  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
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  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
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  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust
  • Vaakumiga piirel: vähem segadust

Tootmine lõpetatud

Beardtrimmer series 7000Vaakumiga habemepiirel

BT7500/15

4.1
| (173) Auhinnad | 81% soovitab seda toodet
Vaakumiga piirel: vähem segadust
Piirake habet, vuntse või põskhabet ilma segadust tekitamata. Philipsi uuel vaakumpiirlil on täiustatud ülitõhus süsteem ja 50% võimsam* õhuvoog. See kogub lõigatud karvad kokku, mistõttu ei teki habeme piiramisel segadust.
Kuva kõik eelised

Philipsi nr 1 toode korrapäraseks piiramiseks

Vaakumiga piirel: vähem segadust

  • 0,5 mm täpsusega seaded

  • Iseterituvad metallterad

  • 75 min kasut. / 1 h laadimist

  • Ülitõhus vaakumsüsteem

Täiustatud õhuvool mugavaks piiramiseks

Täiustatud õhuvool mugavaks piiramiseks

Philipsi 7000 seeria habemepiirli suure jõudlusega vaakumsüsteem tagab 50% tugevama parema õhuvoo*, et püüda kinni kuni 95% lõigatud karvadest** ja tagada teile muretu piiramine.

Piirab ühtlaselt ja püüab kinni madalad karvad

Piirab ühtlaselt ja püüab kinni madalad karvad

Habemel pole võimalustki. Lift&Trim Pro süsteem haarab kinni kõik teie madalad karvad ja tõstab need täpseks lõikamiseks lõiketerade suunas üles, olles samas ka ideaalne piirel pika habeme jaoks.

Hooldusvabad iseterituvad terad

Hooldusvabad iseterituvad terad

Sobib ka kõige paksemale habemele, kahepoolselt teritatud terad tagavad alati täpsed servad ja suurepärase piiramise. Õli ega asendusterasid ei ole vaja.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.1

5-st

173

Auhinnad

81%

soovitab seda toodet

03/12/2020

Lietuva

Lietuva

Turėjau ankstesnį modelį ,o šis tobulesnis.

Greitai pasikraunantis,tylus ir visiškai atitinka mano poreikius.

Positiivsed omadused

Efektyvus,tylus veikimas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Vakuuminė barzdakirpė

03/02/2022

Polska

Polska

Jest dobry

Mam poprzedni model, pisałem że nożyk ma złe mocowanie. Teraz można go polecić. Szkoda, że taka Firma jak np. Volkswagen, nie wymieniła źle zrobionych elementów.

Positiivsed omadused

Spełnia oczekiwania.

Negatiivsed omadused

Na razie nie stwierdziłem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7510/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

30/01/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ten trymer jest o wiele lepszy od poprzedniego

Ta wersja trymera ma o wiele solidniejsze nóżki ostrza i myślę, że są niezniszczalne. W poprzedniej sesji łamały do co pół roku. Po piątej awarii wymieniłem go nowszy model i teraz jestem nim zachwycony. Lepiej zbiera włoski i jest zdecydowanie cichszy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Trymer z systemem zasysania ściętego zarostu

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