Kahepoolne piirel: 32 mm ja 15 mm pool täiuslike detailide jaoks

Võtke ära reguleeritava pikkusega kamm ja selle all on pööratav kahepoolne piirel. Ühel pool on 32 mm suure jõudlusega piirel. Ümber pöörates on 15 mm laiune täppispiirel – ideaalne väikestesse kohtadesse nagu nina alla ja suu ümbrusesse pääsemiseks. See on mõeldud lõikamiseks väga naha lähedalt, kaitstes samal ajal teie nahka, ning tänu selle väiksusele ja kaldus kujule on peente joonte ja detailide viimistlemisel lihtne näha, mida te teete.