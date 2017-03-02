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20
p
Päevad
12
t
Tunnid
56
m
Minutid
16
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Ülim täpsus
Nautige suurepärast kontrolli piirjoonte üle eksklusiivse laseri abil. See võimaldab teil kindlustundega luua teie soovidele vastavat täpset ja sümmeetrilist stiili.
0,2 mm täpsusega seaded
Üleni metallist kahepoolne piirel
60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
laseriga
Ainulaadne laserisüsteem projitseerib terava valgusjoone, mille järgi oma stiil enne piiramist paika sättida. See osutab kohtadele, kus tuleb karvu lõigata, nii et see õnnestub iga kord.
Soovitud piiramispikkuse valimiseks keerake lihtsalt käepidemel olevat reguleerimisketast, kuni kuvatakse soovitud pikkus. Teie valitud pikkus on nüüd lukustatud täpseks ja ühtlaseks piiramiseks.
Võtke ära reguleeritava pikkusega kamm ja selle all on pööratav kahepoolne piirel. Ühel pool on 32 mm suure jõudlusega piirel. Ümber pöörates on 15 mm laiune täppispiirel – ideaalne väikestesse kohtadesse nagu nina alla ja suu ümbrusesse pääsemiseks. See on mõeldud lõikamiseks väga naha lähedalt, kaitstes samal ajal teie nahka, ning tänu selle väiksusele ja kaldus kujule on peente joonte ja detailide viimistlemisel lihtne näha, mida te teete.
4.5
5-st
77
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
wojtek83
02/03/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Można myć pod wodą
Możliwość mycia pod wodą to główny plus tego trymera. Polecam ten sprzęt osobom, które nie chcą czyścić specjalnych pojemniczków na włosy ręcznie (pojemniczkowych modeli nie można myć pod wodą).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
pawlo1231
25/12/2016
Polska
ciekawy i nowoczesny trymer
Jest to ciekawy i nowoczesny trymer z dużym zakresem regulacji długości zarostu , posiada oczywiście również trymer którym wygodnie i łatwo przycinam sobie bokobrody .Ma ładny nowoczesny wygląd i dobrze trzyma się go w ręce.Prowadnica laserowa jest ciekawym dodatkiem .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
simao91
23/10/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Polecam trymer
Trymer zapewnia precyzyjne strzyżenie. Nie zacina skóry. Szybkie ładowanie ~ 1h zapewnia działanie na kilka strzyżeń. Cena wysoka ale nie żałuję choćby jednej złotówki wydanej na ten produkt.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody