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Tootmine lõpetatud

Beardtrimmer series 9000veekindel habemepiirel

BT9290/32

4.5

| (77) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

Ülim täpsus

Nautige suurepärast kontrolli piirjoonte üle eksklusiivse laseri abil. See võimaldab teil kindlustundega luua teie soovidele vastavat täpset ja sümmeetrilist stiili.

Kuva kõik eelised

Ainus laseriga habemepiirel

Ülim täpsus

  • 0,2 mm täpsusega seaded

  • Üleni metallist kahepoolne piirel

  • 60 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

  • laseriga

Kasutage ainulaadset laserit täpsete ja sümmeetriliste tulemuste saamiseks

Kasutage ainulaadset laserit täpsete ja sümmeetriliste tulemuste saamiseks

Ainulaadne laserisüsteem projitseerib terava valgusjoone, mille järgi oma stiil enne piiramist paika sättida. See osutab kohtadele, kus tuleb karvu lõigata, nii et see õnnestub iga kord.

Reguleerimisratas lukustab valitud pikkuseseade

Reguleerimisratas lukustab valitud pikkuseseade

Soovitud piiramispikkuse valimiseks keerake lihtsalt käepidemel olevat reguleerimisketast, kuni kuvatakse soovitud pikkus. Teie valitud pikkus on nüüd lukustatud täpseks ja ühtlaseks piiramiseks.

Kahepoolne piirel: 32 mm ja 15 mm pool täiuslike detailide jaoks

Kahepoolne piirel: 32 mm ja 15 mm pool täiuslike detailide jaoks

Võtke ära reguleeritava pikkusega kamm ja selle all on pööratav kahepoolne piirel. Ühel pool on 32 mm suure jõudlusega piirel. Ümber pöörates on 15 mm laiune täppispiirel – ideaalne väikestesse kohtadesse nagu nina alla ja suu ümbrusesse pääsemiseks. See on mõeldud lõikamiseks väga naha lähedalt, kaitstes samal ajal teie nahka, ning tänu selle väiksusele ja kaldus kujule on peente joonte ja detailide viimistlemisel lihtne näha, mida te teete.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

77

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

02/03/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Można myć pod wodą

Możliwość mycia pod wodą to główny plus tego trymera. Polecam ten sprzęt osobom, które nie chcą czyścić specjalnych pojemniczków na włosy ręcznie (pojemniczkowych modeli nie można myć pod wodą).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

25/12/2016

Polska

Polska

ciekawy i nowoczesny trymer

Jest to ciekawy i nowoczesny trymer z dużym zakresem regulacji długości zarostu , posiada oczywiście również trymer którym wygodnie i łatwo przycinam sobie bokobrody .Ma ładny nowoczesny wygląd i dobrze trzyma się go w ręce.Prowadnica laserowa jest ciekawym dodatkiem .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

23/10/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Polecam trymer

Trymer zapewnia precyzyjne strzyżenie. Nie zacina skóry. Szybkie ładowanie ~ 1h zapewnia działanie na kilka strzyżeń. Cena wysoka ale nie żałuję choćby jednej złotówki wydanej na ten produkt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 wodoodporny trymer do brody

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.