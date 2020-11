Täismetallist terad on kiiremaks lõikamiseks kahekordselt teravad

Meie täismetallist, roostevabast terasest terad on topelttugevad ja kahekordselt teravad. See tähendab, et need on väga vastupidavad ning lõikavad isegi kõige paksemaid karvu. Trimmides terituvad õrnalt üksteise vastu puutuvad terad end iseenesest. Seega saavutate alati täpse ja ühtlase tulemuse.