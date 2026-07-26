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Saeco Caffè Selezione Nobile Kohvioad espresso jaoks

Tootmine lõpetatud

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Saeco Caffè Selezione NobileKohvioad espresso jaoks

CA6813/00

Saeco Caffè Selezione Nobile Kohvioad espresso jaoks

Tootmine lõpetatud

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Täiuslik kohv vajab kõige rikkalikumaid kohviube ja geniaalseid tehnoloogiaid, et neist parim kätte saada. Saecos on meil olnud alati olemas tehnoloogia parima kohvi valmistamiseks, nüüd oleme välja valinud ka ideaalsed kohvioad.

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  • 26 July 2026

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