Teie kodune barista

Kohtuge oma barista-abilisega, mis aitab luua paremaid kohvijooke – iga päev. Saate kasutada seda oma masinas või HomeID rakenduses. Vestelge ja öelge, milliseid ube te kasutate, ning see reguleerib automaatselt pruulimisseadeid, et saaksite ubadest kätte nende parima tulemuse. Barista-abilisega saate muuta intensiivsust, kogust või temperatuuri oma maitse järgi – isegi eemalt valmistamisel. See on alati teie jaoks olemas, seega on iga tass valmistatud otsekui päris-barista poolt, kes asub teie isiklikus köögis.