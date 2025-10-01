  • 30-päevane tagastusõigus

    Café Aromise seeria 8000 Philipsi täisautomaatne kohvimasin

    EP8757/20

    Maitse nagu kohvikus, kuid koduse tundega

    Philips Café Aromis võimaldab kodus nautida kohvikukvaliteediga kohvi. Valmistage rohkem kui 50 erinevat jooki, espressost külmpruulini, valmistatud kohvikusarnase maitse jaoks suurema koguse ubadega*. Lisage sametpehme või külm vaht LatteGo Pro abil, puhastamiseks loputage seda 10 sekundit voolava vee all.

    Café Aromise seeria 8000 Philipsi täisautomaatne kohvimasin

    Maitse nagu kohvikus, kuid koduse tundega

    Teie lemmiktugevusega maitse – espressost külmpruulini

    • Kohvikukvaliteediga tulemused BrewExtract-tehnoloogiaga
    • Sametine piimavaht LatteGo Pro abil
    • Üle 50 kuuma ja külma joogi iga meeleolu jaoks
    • Probleemideta puhastamine
    • Kergesti kasutatav vaistlik ekraan
    Rohkem ube, rohkem maitset

    Kohvikulaadse intensiivsuse saladus? Meie BrewExtract-tehnoloogia doseerib ja pressib rohkem ube* igasse valmistuskorda, et pakkuda teie espressomasinaga seda selgesti äratuntavat kohvikulaadset maitset. Kas soovite saavutada täpselt õiget tulemust? Reguleerige pruulimist, valides 7 intensiivsuse taseme vahel.

    Sametpehme piim kõikide teie kohvikust tuntud jookide heaks

    Kohvikukvaliteediga tulemused vajavad ka sametpehmet piimavahtu, olgu see siis kuum või külm. Siin aitab teid LatteGo Pro. Meie piimasüsteem pakub cappuccinost jääkohvini kohvikukvaliteediga tulemusi nii loomse kui ka taimse piima puhul. Seda saab pesta nõudepesumasinas ja kuna sel pole voolikuid, saate seda puhastada 10 sekundiga voolava vee all loputades. Nautige järgmise taseme vahtu LatteGo Pro abil – meie kohvimasina süsteemi uuenduslik piimavahustaja.

    Üle 50 kuuma ja külma joogi iga meeleolu jaoks

    Avastage üle 50 kuuma ja külma kohvijoogi, külluslikest espressodest värskendavate külmpruulideni. See kuuma kohvi ja jääkohvi valmistaja on täiuslik lahendus perekondadele ja kohvigurmaanidele, kes soovivad kodus nautida kohvikukvaliteediga mitmekülgsust.

    Palju naudingut, vähe puhastamist

    Puhastage LatteGo Pro'd 10 sekundiga kraanivee all või pange see nõudepesumasinasse. Kohvivalmistusosa saab puhastada kraaniveega. Kui on aeg kasutada puhastusprogrammi, nt katlakivi eemaldamist, juhendab masin teid sellega.

    Teie lemmikkohv ühe nupuvajutusega

    Vaistlik 4,3-tolline TFT-puuteekraan hõlbustab kohvivalmistamist ühe puutega pruulimisega ja isiklike kasutajaprofiilidega. Tänu lihtsale menüüle saab iga pereliige nautida kodus tipptasemel kohvijooke.

    Teie kodune barista

    Kohtuge oma barista-abilisega, mis aitab luua paremaid kohvijooke – iga päev. Saate kasutada seda oma masinas või HomeID rakenduses. Vestelge ja öelge, milliseid ube te kasutate, ning see reguleerib automaatselt pruulimisseadeid, et saaksite ubadest kätte nende parima tulemuse. Barista-abilisega saate muuta intensiivsust, kogust või temperatuuri oma maitse järgi – isegi eemalt valmistamisel. See on alati teie jaoks olemas, seega on iga tass valmistatud otsekui päris-barista poolt, kes asub teie isiklikus köögis.

    Autentne külmpruuli maitse

    Kogege värskendavat külmpruuli nupuvajutusega – tasakaalustatud ja mahe, alati saadaval.

    40% vaiksem SilentBrew tehnoloogia abil**

    Meie patenteeritud SilentBrew tehnoloogia vähendab masina helisid, et kohvi valmistamise lihtsat rõõmu oleks meeldivam nautida. Helivarjestuse ja vaikse jahvatamise abil tekitavad meie masinad 40% vähem müra kui varasemad mudelid ja neil on Quiet Marki sertifikaat.

    Aromaatne kohv värsketest ubadest

    Kohvikukvaliteediga kohv algab värskelt jahvatatud ubadest. Lisage oma lemmikoad, valige sobiv kohv ja laske sisseehitatud kohviveskil päästa valla ubade vastupandamatu aroom ja maitse. Reguleerige jahvatusastet 12 valikuga – peenest jämedani.

    Tänu lisakoguse funktsioonile veelgi rohkem maitset

    Meie lisakanguse funktsiooni abil saate nautida rohkem maitset ja kangemat kohvi, ilma et see muutuks kibedaks. Selle funktsiooni saate lisada igale meie kohviretseptile, välja arvatud juhul, kui kasutate eeljahvatusfunktsiooni.

    Ökorežiim säästab vett ja energiat

    Kasutades ökorežiimi, saate vähendada vee- ja energiatarbimist, ilma et kohvi kvaliteet kannataks. Meie Philips Café Aromis võimaldab teil vaikeajast varem hämardada põhi- ja tassitulesid, kasutada loputamise ajal vähem vett, lülituda kiiremini ooterežiimi või vähendada heledust.

    Kuni 5000 tassi*** ilma katlakivi eemaldamiseta tänu AquaCleanile

    Kasutades AquaClean filtrit, saate valmistada kuni 5000 tassitäit, ilma et katlakivi oleks vaja eemaldada. See puhastab vee enne keetmise algust, et teie kohv saaks maitsvam.

    HomeID rakendus võimaldab käivitada pruulimise eemalt ja pakub nõuandeid

    Saate nõuandeid kohvi kohta, retsepte ja abi otse HomeID rakenduses – teie digitaalne barista-kaaslane, kes on teiega kaasas igal sammul.

    Loodud pakkuma teile kodule lisaväärtust

    Kohviveskiga ja piimavahustajaga kohvimasin Philips Café Aromis pruulib muidugi maitsvat kohvi, kuid täiustab lisaks ka teie köögi välimust. Elegantne viimistlus, sujuvad jooned ja vaistlik ekraan annavad teie kodule elegantse, euroopaliku tunde.

    Rohkem tasse, vähem uuesti täitmisi

    Saate pruulida kvaliteetsemat kohvi ja kulutada vähem aega paagi täitmisele tänu suurele 1,9-liitrisele veepaagile. Tass tassi järel kogu perekonna jaoks või külla tulnud sõpradele.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Kohvi tüüp
      Värsked oad
      Kasutaja kaasatus
      Nupuvajutus
      Eelprogrammeeritud joogid
      54
      Portsjonite arv
      2
      Rõhk
      15 baari
      Sisseehitatud veski
      Jah
      Kohviveski seadistused
      12
      Kohvioakonteineri maht
      275 g
      Piima vahustamine
      Jah
      Piimalahus
      LatteGo Pro
      Piimaanum
      0,25 l
      Veepaagi maht
      1,9 l
      Profiilid
      8
      Esmane materjal
      Plast
      Teisene materjal
      Metall
      Tehnoloogia
      BrewExtract-tehnoloogia, ubade reguleerimine, kiirstart, LatteGo Pro, SilentBrew
      Liides
      Vaistlik 4,3-tolline TFT-puuteekraan
      Garantii
      2 aastat
      Ühenduvus
      Jah
      Masinpestavad osad
      Jah

    • Tehnilised andmed

      Energiatõhususe klass
      A klass
      Võimsus
      1500 W
      Pinge
      230 V
      Sagedus
      50 Hz
      Arv pakendis
      1

    • Ohutusfunktsioon

      Automaatne väljalülitustaimer
      Jah
      Ohutustunnistus
      Jah

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote pikkus
      452 mm
      Toote laius
      251 mm
      Toote kõrgus
      389 mm
      Toote mass
      9,3 kg
      Pakendi pikkus
      493 mm
      Pakendi laius
      289 mm
      Pakendi kõrgus
      473 mm
      Pakendi kaal
      10–12,3 kg

    • Ühilduvus

      Komplektis olevad tarvikud 1
      LatteGo Pro kuum
      Komplektis olevad tarvikud 2
      LatteGo Pro külm
      Komplektis olevad tarvikud 3
      AquaCleani filter
      Komplektis olevad tarvikud 4
      Mõõtelusikas
      Komplektis olevad tarvikud 5
      Vee kareduse testriba
      Seonduvad tarvikud 1
      Kohviõli eemaldamise tabletid
      Seonduvad tarvikud 2
      Espressomasina katlakivieemaldi

    • Kestvus

      Kasutusjuhend
      > 75% ringlussevõetud paberist
      Pakend
      > 95% ringlussevõetud materjalidest

    • Päritoluriik

      Tootja
      Rumeenia

    • Energiatõhusus

      Energiatarbimine ooterežiimis
      0,2 W
      Väljalülitatud seadme võimsustarve
      Pole saadaval
      Võrguga ühendatud ooterežiimi energiatarbimine
      0,4 W
      Ajavahemik enne automaatset ooterežiimi lülitumist
      15 min
      Ajavahemik enne automaatset väljalülitatud režiimi lülitumist
      Pole saadaval
      Ajavahemik enne automaatset võrguga ühendatud ooterežiimi lülitumist
      15 min
      Mõõtmisstandard
      EN 50564:2011

    • * Võrreldes kõikide teiste Philipsi automaatsete espressomasinatega
    • ** Võrreldes eelmiste Philips espressomasinatega
    • *** Pärast 8 filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest

