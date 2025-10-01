EP8757/20
Maitse nagu kohvikus, kuid koduse tundega
Philips Café Aromis võimaldab kodus nautida kohvikukvaliteediga kohvi. Valmistage rohkem kui 50 erinevat jooki, espressost külmpruulini, valmistatud kohvikusarnase maitse jaoks suurema koguse ubadega*. Lisage sametpehme või külm vaht LatteGo Pro abil, puhastamiseks loputage seda 10 sekundit voolava vee all.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Kohvikulaadse intensiivsuse saladus? Meie BrewExtract-tehnoloogia doseerib ja pressib rohkem ube* igasse valmistuskorda, et pakkuda teie espressomasinaga seda selgesti äratuntavat kohvikulaadset maitset. Kas soovite saavutada täpselt õiget tulemust? Reguleerige pruulimist, valides 7 intensiivsuse taseme vahel.
Kohvikukvaliteediga tulemused vajavad ka sametpehmet piimavahtu, olgu see siis kuum või külm. Siin aitab teid LatteGo Pro. Meie piimasüsteem pakub cappuccinost jääkohvini kohvikukvaliteediga tulemusi nii loomse kui ka taimse piima puhul. Seda saab pesta nõudepesumasinas ja kuna sel pole voolikuid, saate seda puhastada 10 sekundiga voolava vee all loputades. Nautige järgmise taseme vahtu LatteGo Pro abil – meie kohvimasina süsteemi uuenduslik piimavahustaja.
Avastage üle 50 kuuma ja külma kohvijoogi, külluslikest espressodest värskendavate külmpruulideni. See kuuma kohvi ja jääkohvi valmistaja on täiuslik lahendus perekondadele ja kohvigurmaanidele, kes soovivad kodus nautida kohvikukvaliteediga mitmekülgsust.
Puhastage LatteGo Pro'd 10 sekundiga kraanivee all või pange see nõudepesumasinasse. Kohvivalmistusosa saab puhastada kraaniveega. Kui on aeg kasutada puhastusprogrammi, nt katlakivi eemaldamist, juhendab masin teid sellega.
Vaistlik 4,3-tolline TFT-puuteekraan hõlbustab kohvivalmistamist ühe puutega pruulimisega ja isiklike kasutajaprofiilidega. Tänu lihtsale menüüle saab iga pereliige nautida kodus tipptasemel kohvijooke.
Kohtuge oma barista-abilisega, mis aitab luua paremaid kohvijooke – iga päev. Saate kasutada seda oma masinas või HomeID rakenduses. Vestelge ja öelge, milliseid ube te kasutate, ning see reguleerib automaatselt pruulimisseadeid, et saaksite ubadest kätte nende parima tulemuse. Barista-abilisega saate muuta intensiivsust, kogust või temperatuuri oma maitse järgi – isegi eemalt valmistamisel. See on alati teie jaoks olemas, seega on iga tass valmistatud otsekui päris-barista poolt, kes asub teie isiklikus köögis.
Kogege värskendavat külmpruuli nupuvajutusega – tasakaalustatud ja mahe, alati saadaval.
Meie patenteeritud SilentBrew tehnoloogia vähendab masina helisid, et kohvi valmistamise lihtsat rõõmu oleks meeldivam nautida. Helivarjestuse ja vaikse jahvatamise abil tekitavad meie masinad 40% vähem müra kui varasemad mudelid ja neil on Quiet Marki sertifikaat.
Kohvikukvaliteediga kohv algab värskelt jahvatatud ubadest. Lisage oma lemmikoad, valige sobiv kohv ja laske sisseehitatud kohviveskil päästa valla ubade vastupandamatu aroom ja maitse. Reguleerige jahvatusastet 12 valikuga – peenest jämedani.
Meie lisakanguse funktsiooni abil saate nautida rohkem maitset ja kangemat kohvi, ilma et see muutuks kibedaks. Selle funktsiooni saate lisada igale meie kohviretseptile, välja arvatud juhul, kui kasutate eeljahvatusfunktsiooni.
Kasutades ökorežiimi, saate vähendada vee- ja energiatarbimist, ilma et kohvi kvaliteet kannataks. Meie Philips Café Aromis võimaldab teil vaikeajast varem hämardada põhi- ja tassitulesid, kasutada loputamise ajal vähem vett, lülituda kiiremini ooterežiimi või vähendada heledust.
Kasutades AquaClean filtrit, saate valmistada kuni 5000 tassitäit, ilma et katlakivi oleks vaja eemaldada. See puhastab vee enne keetmise algust, et teie kohv saaks maitsvam.
Saate nõuandeid kohvi kohta, retsepte ja abi otse HomeID rakenduses – teie digitaalne barista-kaaslane, kes on teiega kaasas igal sammul.
Kohviveskiga ja piimavahustajaga kohvimasin Philips Café Aromis pruulib muidugi maitsvat kohvi, kuid täiustab lisaks ka teie köögi välimust. Elegantne viimistlus, sujuvad jooned ja vaistlik ekraan annavad teie kodule elegantse, euroopaliku tunde.
Saate pruulida kvaliteetsemat kohvi ja kulutada vähem aega paagi täitmisele tänu suurele 1,9-liitrisele veepaagile. Tass tassi järel kogu perekonna jaoks või külla tulnud sõpradele.
