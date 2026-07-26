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s-filter® väljalaskefilter

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s-filter® väljalaskefilter

FC8031/00

s-filter® väljalaskefilter

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

See tolmuimeja jaoks mõeldud Philipsi EPA12 filter püüab kinni 99,5% peenest tolmust, et tagada teile tolmuvaba keskkond. Optimaalse jõudluse tagamiseks tuleks filtrit vahetada kord aastas.

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  • 26 July 2026

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