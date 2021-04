s-bag® Classic Long Performance originaaltolmukotid

Komplektis on kuus s- bag® Classic Long Performance originaaltolmukotti. See Philipsi tolmukott töötati välja selleks, et tagada tolmuimeja pikaajaline jõudlus, s.t suur jõudlus ja maksimaalne filtreerimine, kuni tolmukott saab täis ja selle võib ära visata.