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Tootmine lõpetatud
2200 W
500 W imemisvõimsus
HEPA 13 filter
Suure jõudlusega 2200 W mootor tekitab suurepäraseks puhastamiseks kuni 500 W imemisvõimsuse.
Otsak TriActive puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.
See ECARFi sertifikaadiga tolmuimeja tagab 99,95% kindlusega, et tavalise tolmuimemise käigus filtreeritakse peaaegu kogu ruumis olev õhk. Nii eemaldatakse vaipadest, mööblilt ja teistelt kodus olevatelt pindadelt peaaegu kõik allergeenid.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
KAMIL26
20/05/2012
Polska
SUPER
Idealny odkurzacz,sprawdza się idealnie!!! Dla zwykłego użytkownika nie trzeba niczego więcej.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Julita
22/09/2013
Polska
Ten produkt jest pełen zalet
jest to pierwszy odkurzacz który w pełni spełnił moje oczekiwania ,cichy ,ładny,ma super moc ssania.Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC9160/01 Odkurzacz workowy