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Tootmine lõpetatud

Hairclipper series 3000Juukselõikur

HC3400/15

4.2

| (161) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet

3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*

3000-seeria JUUKSELÕIKUR on loodud kestma ja toimima. Uuenduslik lõikeelement, roostevabast terast lõiketerad ja reguleeritav kamm on loodud tagama kiiret ja täpset lõikust ikka ja jälle.

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The world's #1 electric grooming brand1

tänu DualCuti tehnoloogiale, mis tagab kiirema ja täpsema lõikuse

3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*

  • Roostevabast terasest terad

  • 13 pikkusseadet

  • Juhtmega kasutamise

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Kahepoolse teraga, väiksema hõõrdumisega lõikeelement

Meie täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata iga tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata ikka ja jälle kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid.*

Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse

Iseterituvad terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse

Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse.

13 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

13 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 0,5–23 mm.

Lihtsalt valige ja lukustage soovitud pikkuseseade reguleeritava kammi abil, mille pikkuseks saab seada 12 erinevat pikkust vahemikus 1-23 mm, seejuures on iga pikkuse vahe täpselt 2 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.2

5-st

161

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

03/05/2020

Polska

Polska

Od świąt z tego korzystam i już nie chodzę do f

od świąt korzystam i... nie chodzę do fryzjera! tania jak barszcz maszynka, oszczędności na fryzjerach tyle, że nie do przeliczenia ‼️

Positiivsed omadused

prostota, jasność obsługi

Negatiivsed omadused

prawie że brak, po za długością kabla

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Kasutamise kuupäev 2020-01-03

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Kasutamise kuupäev 2020-01-03

06/01/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

to kolejny produkt który kupiłem firmy philips.

polecam wszystkim początkującym amatorom ostrego ciecia.

Positiivsed omadused

spełnia swoje wymagania

Negatiivsed omadused

mógłby być tańszy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Kasutamise kuupäev 2018-01-06

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Kasutamise kuupäev 2018-01-06

09/12/2018

Polska

Polska

SUPER POLECAM

Jest THE BEST ja użytkuje ją 4-5 lat i pracuje Idealnie nie zapominając o dbaniu o nię i smarowaniu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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Lahtiütlused

  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 

  1. Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga