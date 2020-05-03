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Tootmine lõpetatud
3000-seeria JUUKSELÕIKUR - lõikab kaks korda kiiremini*
3000-seeria JUUKSELÕIKUR on loodud kestma ja toimima. Uuenduslik lõikeelement, roostevabast terast lõiketerad ja reguleeritav kamm on loodud tagama kiiret ja täpset lõikust ikka ja jälle.
Roostevabast terasest terad
13 pikkusseadet
Juhtmega kasutamise
Meie täiustud DualCut-tehnoloogia kombineerib endas kahepoolse teraga lõikeelemendi ja vähese hõõrdumisega tehnoloogia, mis võimaldab edukalt lõigata iga tüüpi juukseid. Uuenduslik lõikeelement võimaldab juukseid lõigata ikka ja jälle kaks korda kiiremini kui tavapärased Philipsi lõikurid.*
Iseterituvad roostevabast terasest lõiketerad tagavad pikaajalise teravuse.
Lihtsalt valige ja lukustage soovitud pikkuseseade reguleeritava kammi abil, mille pikkuseks saab seada 12 erinevat pikkust vahemikus 1-23 mm, seejuures on iga pikkuse vahe täpselt 2 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.
4.2
5-st
161
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Masionnion
03/05/2020
Polska
Od świąt z tego korzystam i już nie chodzę do f
od świąt korzystam i... nie chodzę do fryzjera! tania jak barszcz maszynka, oszczędności na fryzjerach tyle, że nie do przeliczenia ‼️
Positiivsed omadused
prostota, jasność obsługi
Negatiivsed omadused
prawie że brak, po za długością kabla
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Kasutamise kuupäev 2020-01-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Kasutamise kuupäev 2020-01-03
Arkadiusz40
06/01/2020
Polska
Kinnitatud ostja
to kolejny produkt który kupiłem firmy philips.
polecam wszystkim początkującym amatorom ostrego ciecia.
Positiivsed omadused
spełnia swoje wymagania
Negatiivsed omadused
mógłby być tańszy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Kasutamise kuupäev 2018-01-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Kasutamise kuupäev 2018-01-06
Wander
09/12/2018
Polska
SUPER POLECAM
Jest THE BEST ja użytkuje ją 4-5 lat i pracuje Idealnie nie zapominając o dbaniu o nię i smarowaniu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 3000 HC3400/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.
Võrreldes oma Philipsi eelkäijaga