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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Tugi
HC3400/15
Tootmine lõpetatud
Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kuidas ma saan oma juukseid lõigata Philipsi juukselõikuri või groomeriga?
Kuidas kinnitada ja eemaldada Philipsi Groomeri tarvikuid?
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