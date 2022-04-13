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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Iseterituvad metallterad
60 pikkuseseadet
120 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Garantii kuni 5 aastat
Kasutage juhtnuppe, et valida enam kui 60 valikuvariandi seast täpselt soovitud pikkus ja see lukustada. Kasutage kammi, et piirata karvakasvu 0,2 m sammuga vahemikus 1 kuni 7 mm ja 1 mm sammuga vahemikus 7 kuni 42 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.
Iseterituvad terasest lõiketerad on loodud uskumatult kauakestvaks. Isegi pärast 5 aastat lõikavad need sama täpselt nagu esimesel päeval.
Ühtlane juukselõikus, kohandatud teie jaoks. Andur PowerAdapt kohandab automaatselt mootori, et see sobituks teie unikaalse juuksetihedusega, pakkudes täpselt õiget lõikevõimsust igal pikkusel.
4.5
5-st
279
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Ace49
13/04/2022
Eesti
Uus mugav ja hea
Proovisin enda peal-lõikab kiiresti,ka tihedat juust.Mugavam kasutada-hea on et töötamise ajal on pikkus lukus-väga hea mugavus.Erinevad pikkuste võimalused,näidik näitab millimeetrites ka lõikekõrgust. Seade ei jäänud oma tööga hätta ja aku ei saanud tühjaks ka-seega kestab. Äppi kasutamise mõttest oli veidi raske aru saada-lisainfot küll aga seadmega otsest seost nagu polnud.... Mulle see seade meeldib,kui võrdlen vanemaga
Positiivsed omadused
Kõrguse ulatus suurem ja saab lukustada.Automaatne turbolisamine raskema töö korral.Töö kiire ja ühtlane
Negatiivsed omadused
Äppi kasutamine jättis selle seadmega,kõrvalolija mulje.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
Михаил 78
19/12/2021
Eesti
Доволен был старым аппаратом.
Доволен был старым аппаратом. Так что остановился на подобии как был аппарат.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9420/15 Pestav juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9420/15 Pestav juukselõikur
Muusa
16/08/2016
Eesti
Väga hea aga garandiin 2 aastad.kas töötab edasi.
Kus poes on müügil viljandis.ja kui palju maksab HAIRCLIPPER SERIES 9000 HC 9450/15 Tel 53932401
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur