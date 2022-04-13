Proovisin enda peal-lõikab kiiresti,ka tihedat juust.Mugavam kasutada-hea on et töötamise ajal on pikkus lukus-väga hea mugavus.Erinevad pikkuste võimalused,näidik näitab millimeetrites ka lõikekõrgust. Seade ei jäänud oma tööga hätta ja aku ei saanud tühjaks ka-seega kestab. Äppi kasutamise mõttest oli veidi raske aru saada-lisainfot küll aga seadmega otsest seost nagu polnud.... Mulle see seade meeldib,kui võrdlen vanemaga