Reguleeritavad kammid parima lõikamistulemuse saavutamiseks

Juukselõikuril on 3 reguleeritavat kammi - vahemikus 1 kuni 7 mm, 7 kuni 24 mm ja 24 kuni 42 mm. Lisage seadmele üks kammidest, et valida üks enam kui 60 lukustatavast pikkuseseadest, seejuures vahemikus 1 kuni 7 mm on samm 0,2 mm ja vahemikus 7 kuni 42 mm on samm 1 mm. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.