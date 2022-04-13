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  • Digitaalne puudutusega juhtimine
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  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
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  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine
  • Digitaalne puudutusega juhtimine

Tootmine lõpetatud

Hairclipper series 9000Juukselõikur

HC9450/15

4.5
| (279) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Digitaalne puudutusega juhtimine
HAIRCLIPPER Series 9000 annab teile täieliku täpsuse ja kontrolli soengu üle. Tänu digitaalselt juhitavale tõmbamisliigutusele, motoriseeritud kammidele, mälufunktsioonile ja võimsale lõikeseadmele on tegu ainsa juukselõikuriga, mis tagab alati oodatud tulemuse.
Kuva kõik eelised

motoriseeritud kammidega

Digitaalne puudutusega juhtimine

  • Titaanist lõiketerad

  • 400 pikkuseseadet

  • 120 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist

Digital Swipe liides

Digital Swipe liides

Digital Swipe kasutajaliides annab teile valitud pikkuse kohta täpset tagasisidet. Kasutage nuppe, et teha valik enam kui 400 erineva pikkuseseade vahel. Libistage nupuga kiiresti üle pikkusevalikute või lükake nupp aeglaselt 0,1 mm sammuga edasi.

Kohandub erinevate pikkuseseadete järgi

Kohandub erinevate pikkuseseadete järgi

Digitaalse seadistuse abil saate soovitud pikkuse täpselt lukustada. 0,1 mm sammuga on võimalik valida sobiv rohkem kui 400 mm seadistuse hulgast või 0,5 mm pikkuseks lähipiiramiseks eemaldage kamm.

Lõigake juuksed soovitud pikkuseks

Lõigake juuksed soovitud pikkuseks

Lõigake täpselt 3 reguleeritava juuksekammiga. Valige 1 mm kuni 42 mm enam kui 400 seadistuse seast sobiv või kasutage juukselõikurit ilma kammita peaaegu 0,5 mm pikkuseks piiramiseks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image AWARD-612383
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Arvustused

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4.5

5-st

279

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

13/04/2022

Eesti

Eesti

Uus mugav ja hea

Proovisin enda peal-lõikab kiiresti,ka tihedat juust.Mugavam kasutada-hea on et töötamise ajal on pikkus lukus-väga hea mugavus.Erinevad pikkuste võimalused,näidik näitab millimeetrites ka lõikekõrgust. Seade ei jäänud oma tööga hätta ja aku ei saanud tühjaks ka-seega kestab. Äppi kasutamise mõttest oli veidi raske aru saada-lisainfot küll aga seadmega otsest seost nagu polnud.... Mulle see seade meeldib,kui võrdlen vanemaga

Positiivsed omadused

Kõrguse ulatus suurem ja saab lukustada.Automaatne turbolisamine raskema töö korral.Töö kiire ja ühtlane

Negatiivsed omadused

Äppi kasutamine jättis selle seadmega,kõrvalolija mulje.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur

19/12/2021

Eesti

Eesti

Доволен был старым аппаратом.

Доволен был старым аппаратом. Так что остановился на подобии как был аппарат.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9420/15 Pestav juukselõikur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9420/15 Pestav juukselõikur

16/08/2016

Eesti

Eesti

Väga hea aga garandiin 2 aastad.kas töötab edasi.

Kus poes on müügil viljandis.ja kui palju maksab HAIRCLIPPER SERIES 9000 HC 9450/15 Tel 53932401

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur

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