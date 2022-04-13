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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Titaanist lõiketerad
400 pikkuseseadet
120 min juhtmeta kasut. / 1 h laadimist
Digital Swipe kasutajaliides annab teile valitud pikkuse kohta täpset tagasisidet. Kasutage nuppe, et teha valik enam kui 400 erineva pikkuseseade vahel. Libistage nupuga kiiresti üle pikkusevalikute või lükake nupp aeglaselt 0,1 mm sammuga edasi.
Digitaalse seadistuse abil saate soovitud pikkuse täpselt lukustada. 0,1 mm sammuga on võimalik valida sobiv rohkem kui 400 mm seadistuse hulgast või 0,5 mm pikkuseks lähipiiramiseks eemaldage kamm.
Lõigake täpselt 3 reguleeritava juuksekammiga. Valige 1 mm kuni 42 mm enam kui 400 seadistuse seast sobiv või kasutage juukselõikurit ilma kammita peaaegu 0,5 mm pikkuseks piiramiseks.
Auhinnad
4.5
5-st
279
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Ace49
13/04/2022
Eesti
Uus mugav ja hea
Proovisin enda peal-lõikab kiiresti,ka tihedat juust.Mugavam kasutada-hea on et töötamise ajal on pikkus lukus-väga hea mugavus.Erinevad pikkuste võimalused,näidik näitab millimeetrites ka lõikekõrgust. Seade ei jäänud oma tööga hätta ja aku ei saanud tühjaks ka-seega kestab. Äppi kasutamise mõttest oli veidi raske aru saada-lisainfot küll aga seadmega otsest seost nagu polnud.... Mulle see seade meeldib,kui võrdlen vanemaga
Positiivsed omadused
Kõrguse ulatus suurem ja saab lukustada.Automaatne turbolisamine raskema töö korral.Töö kiire ja ühtlane
Negatiivsed omadused
Äppi kasutamine jättis selle seadmega,kõrvalolija mulje.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
Михаил 78
19/12/2021
Eesti
Доволен был старым аппаратом.
Доволен был старым аппаратом. Так что остановился на подобии как был аппарат.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9420/15 Pestav juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9420/15 Pestav juukselõikur
Muusa
16/08/2016
Eesti
Väga hea aga garandiin 2 aastad.kas töötab edasi.
Kus poes on müügil viljandis.ja kui palju maksab HAIRCLIPPER SERIES 9000 HC 9450/15 Tel 53932401
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Hairclipper series 9000 HC9450/15 Juukselõikur
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