400 hõlpsasti valitavat ja lukustatavat pikkuseseadet vahemikus 5–42 mm.

Kasutage Digital Swipe liidest, et valida ja lukustada just täpselt soovitud pikkus - valida saate enam kui 400 pikkuseseade seast vahemikus 1 kuni 42 mm, 1 mm sammuga iga pikkuse vahel. Võite seadet kasutada ka ilma kammita, et piirata vaid 0,5 mm kauguselt.