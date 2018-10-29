Kiireks toidusoojendamiseks ja püsiva kuumuse hoidmiseks on suure võimsusega

Seadme suur võimsus võimaldab grillplaadil kiiresti kuumeneda, jõudes töötemperatuurini väga kiiresti ja säästes Sinu väärtuslikku aega. See tähendab ka seda, et grilli pind säilitab oma kuumuse, kui toit selle peale asetatakse, kuna suur võimsus tagab kiire taastumise õigele temperatuurile.