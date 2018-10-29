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Tootmine lõpetatud
HD2430/80
900 W
Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused.
Seadme suur võimsus võimaldab grillplaadil kiiresti kuumeneda, jõudes töötemperatuurini väga kiiresti ja säästes Sinu väärtuslikku aega. See tähendab ka seda, et grilli pind säilitab oma kuumuse, kui toit selle peale asetatakse, kuna suur võimsus tagab kiire taastumise õigele temperatuurile.
Philipsi võileivagrilli lõika-pressi plaadid suruvad võileivamaterjali leiva vahel kokku.
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