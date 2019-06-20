Дуже зручно що є окремий регулятор температури, завжди можна підібрати потрібну обсмажку для скоринки різного виду хліба. Ровномірно обсмажує. Є кнопочка для самостійного вимкнення, коли вважаєш що і так достатньо.))) Дуже зручна в використанні та компактна!