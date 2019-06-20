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  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt
  • Head röstimistulemused, lihtsalt

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionRöster

HD2586/20

4.9
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Head röstimistulemused, lihtsalt
Selle kompaktse Philipsi metallröstriga võite ikka ja jälle nautida head röstleiba. Röstril on kaks suurt röstimisava, muudetava laiusega röstimisavad ühtlaseks röstimiseks ja muudetav pruunistamisseade, et valmiks just selline röstleib, mida soovite. Lihtsaks puhastamiseks on röstril eemaldatav purukandik
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Kompaktse metallist disaini ja suurte röstimisavadega röster

Head röstimistulemused, lihtsalt

  • Kahe avaga

  • Kompaktne

  • Must, hõbedane harjatud metall

Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu

Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu

Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu.

Katkestusnupp lõpetab röstimise ükskõik mis hetkel

Katkestusnupp lõpetab röstimise ükskõik mis hetkel

Eemaldatav purukandik lihtsustab puhastamist

Eemaldatav purukandik lihtsustab puhastamist

Kerge puhastada tänu eemaldatavale purukandikule.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер

14/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую!

Дуже зручно що є окремий регулятор температури, завжди можна підібрати потрібну обсмажку для скоринки різного виду хліба. Ровномірно обсмажує. Є кнопочка для самостійного вимкнення, коли вважаєш що і так достатньо.))) Дуже зручна в використанні та компактна!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер

11/04/2019

Україна

Україна

Зручний і стильний

Користуюсь тостером вже майже 2 роки, майже кожного дня. Щоранку підсмажую тости для сніданку. Регулятор інтенсивності дозволяє отримати потрібний результат в залежності від типу хлібу. Підсмажування рівномірне. Знімний піддон дозволяє легко і швидко видалити крихти. Сам тостер виглядає стильно і мінімалістично. Ідеально вписався в інтер’єр кухні.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер

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