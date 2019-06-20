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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kahe avaga
Kompaktne
Must, hõbedane harjatud metall
Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu.
Kerge puhastada tänu eemaldatavale purukandikule.
4.9
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Yulitta
20/06/2019
Україна
Отличный тостер
Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер
Мремарка
14/04/2019
Україна
Однозначно рекомендую!
Дуже зручно що є окремий регулятор температури, завжди можна підібрати потрібну обсмажку для скоринки різного виду хліба. Ровномірно обсмажує. Є кнопочка для самостійного вимкнення, коли вважаєш що і так достатньо.))) Дуже зручна в використанні та компактна!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер
Sanya13
11/04/2019
Україна
Зручний і стильний
Користуюсь тостером вже майже 2 роки, майже кожного дня. Щоранку підсмажую тости для сніданку. Регулятор інтенсивності дозволяє отримати потрібний результат в залежності від типу хлібу. Підсмажування рівномірне. Знімний піддон дозволяє легко і швидко видалити крихти. Сам тостер виглядає стильно і мінімалістично. Ідеально вписався в інтер’єр кухні.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD2586/20 Тостер