Ühtlaselt kuldpruun röstsai igaks päevaks

Selle kompaktse röstriga võite ikka ja jälle nautida head röstleiba. Röstril on 2 suurt leivaava, muudetava laiusega leivaavad ühtlaseks röstimiseks ja pruunistusregulaator, et valmiks just selline leib, mida soovite. Lihtsaks puhastamiseks on röstril eemaldatav purualus. Vaadake kõiki eeliseid