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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionRöster

HD2596/00

Ühtlaselt kuldpruun röstsai igaks päevaks

Selle kompaktse röstriga võite ikka ja jälle nautida head röstleiba. Röstril on 2 suurt leivaava, muudetava laiusega leivaavad ühtlaseks röstimiseks ja pruunistusregulaator, et valmiks just selline leib, mida soovite. Lihtsaks puhastamiseks on röstril eemaldatav purualus.

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Kompaktne kahe avaga disain, sh ülessoojendamise funktsioon

Ühtlaselt kuldpruun röstsai igaks päevaks

  • Kahe avaga

  • Kompaktne

  • Beežvalge

  • Ülessoojendamine, kuklisoojendaja

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks.

2 laia ava viilude röstimiseks

2 laia ava viilude röstimiseks

2 laia ava õhukeste või paksude viilude röstimiseks

7 pruunistusaset – igale eelistusele leidub sobiv

7 pruunistusaset – igale eelistusele leidub sobiv

7 pruunistusaset – igale eelistusele leidub sobiv

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.