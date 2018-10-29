30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HD2596/00
Ühtlaselt kuldpruun röstsai igaks päevaks
Selle kompaktse röstriga võite ikka ja jälle nautida head röstleiba. Röstril on 2 suurt leivaava, muudetava laiusega leivaavad ühtlaseks röstimiseks ja pruunistusregulaator, et valmiks just selline leib, mida soovite. Lihtsaks puhastamiseks on röstril eemaldatav purualus.
Kahe avaga
Kompaktne
Beežvalge
Ülessoojendamine, kuklisoojendaja
Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks.
2 laia ava õhukeste või paksude viilude röstimiseks
7 pruunistusaset – igale eelistusele leidub sobiv
Arvustused