30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HD2618/00
Röstige täiuslikkuseni
Sujuva, stiilse disaini ja 1200 W võimsusega on see röster mitte üksnes kaunis, vaid ka kiire. Digijuhtimine võimaldab kõike täielikult kontrollida ning te võite alati olla kindel hõrgus maitses – tulemus on ühtlaselt krõbe ja kuldpruun.
Pikad avad
4-funktsiooniline, digitaalse LCD-ga
LCD-ekraan ja digitaalselt aega loendav taimer
Rõngassaiade ja batoonide ühepoolse röstimise seade
Optimaalseks kasutamiseks on valmistatud anodeeritud alumiiniumist: rooste-, kriimustuse- ja sõrmejäljevaba
Arvustused