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  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni
  • Röstige täiuslikkuseni

Tootmine lõpetatud

Aluminium CollectionRöster

HD2618/00

Röstige täiuslikkuseni

Sujuva, stiilse disaini ja 1200 W võimsusega on see röster mitte üksnes kaunis, vaid ka kiire. Digijuhtimine võimaldab kõike täielikult kontrollida ning te võite alati olla kindel hõrgus maitses – tulemus on ühtlaselt krõbe ja kuldpruun.

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Digijuhtimine parimaks pruunistamiseks

Röstige täiuslikkuseni

  • Pikad avad

  • 4-funktsiooniline, digitaalse LCD-ga

LCD-ekraan ja digitaalselt aega loendav taimer

LCD-ekraan ja digitaalselt aega loendav taimer

LCD-ekraan ja digitaalselt aega loendav taimer

Ühepoolse röstimise seade

Ühepoolse röstimise seade

Rõngassaiade ja batoonide ühepoolse röstimise seade

Anodeeritud alumiiniumist korpus

Anodeeritud alumiiniumist korpus

Optimaalseks kasutamiseks on valmistatud anodeeritud alumiiniumist: rooste-, kriimustuse- ja sõrmejäljevaba

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.