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Tootmine lõpetatud
HD2623/55
Nautige koos suurepäraseid röstisaiu
Laiade ja muudetava suurusega avadega röster valmistavad ühtlaselt pruuni röstleiva, olgu see õhuke või paks. Sel on sisseehitatud kuklisoojendusraam ja väljalibistatav purukandik. Jahedate seinte tõttu on ohutu kasutada. Lisaks suur tõstmiskõrgus ja tühistamisnupp.
Kahe avaga
Kolme funktsiooniline
Valge/oranž
Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu.
Tõstab viilu kõrgele, et väikseid viile oleks ohutu välja võtta.
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