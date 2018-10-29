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Tootmine lõpetatud

Röster

HD2623/55

Nautige koos suurepäraseid röstisaiu

Laiade ja muudetava suurusega avadega röster valmistavad ühtlaselt pruuni röstleiva, olgu see õhuke või paks. Sel on sisseehitatud kuklisoojendusraam ja väljalibistatav purukandik. Jahedate seinte tõttu on ohutu kasutada. Lisaks suur tõstmiskõrgus ja tühistamisnupp.

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Paksud või õhukesed, alati kuldpruunid

Nautige koos suurepäraseid röstisaiu

  • Kahe avaga

  • Kolme funktsiooniline

  • Valge/oranž

Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu

Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu

Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu.

Tõstab viilu kõrgele, et väikseid viile oleks ohutu välja võtta

Tõstab viilu kõrgele, et väikseid viile oleks ohutu välja võtta

Tõstab viilu kõrgele, et väikseid viile oleks ohutu välja võtta.

Katkestusnupp lõpetab röstimise soovitud hetkel

Katkestusnupp lõpetab röstimise soovitud hetkel

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.