Nautige koos suurepäraseid röstisaiu

Laiade ja muudetava suurusega avadega röster valmistavad ühtlaselt pruuni röstleiva, olgu see õhuke või paks. Sel on sisseehitatud kuklisoojendusraam ja väljalibistatav purukandik. Jahedate seinte tõttu on ohutu kasutada. Lisaks suur tõstmiskõrgus ja tühistamisnupp. Vaadake kõiki eeliseid