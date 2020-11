Nautige koos suurepäraseid röstisaiu

Laiade ja muudetava suurusega avadega röster valmistab ühtlaselt pruuni röstleiva, olgu see õhuke või paks. Sellel on sisseehitatud tolmukate, soojendusraam ja väljalibistatav purukandik. Tänu jahedatele seintele, suurele tõstmiskõrgusele ja tühistamisnupule on seda ohutu kasutada. Vaadake kõiki eeliseid