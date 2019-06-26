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Tootmine lõpetatud

Röster

HD2628/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Nautige suurepäraseid röstisaiu
Muudetava laiusega leivaavadega röster suurepärase röstleiva valmistamiseks. Valmib ühtlaselt kuldpruun leib, olgu viil siis õhuke või paks. Röstril on ka mugav ülessulatus- ja soojendusfunktsioon. See on ohutu tänu ülestõstmisfunktsioonile, tühistamisnupule ja jahedale välisseinale.
Kuva kõik eelised

Paksud või õhukesed, alati kuldpruunid

Nautige suurepäraseid röstisaiu

  • 2 avaga metallist

  • Kahefunktsiooniline

  • Harjatud metallist burgundiapunane

  • Lai ava

Katkestusnupp lõpetab röstimise soovitud hetkel

Katkestusnupp lõpetab röstimise soovitud hetkel

Eemaldatav purukandik lihtsustab puhastamist

Eemaldatav purukandik lihtsustab puhastamist

Kerge puhastada tänu eemaldatavale purukandikule.

Reguleeritav pruunistamise juhtimine

Reguleeritav pruunistamise juhtimine

Reguleeri kuumustaset vastavalt Sinu eelistustele ja saad röstleiva just sellisena, nagu soovid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2628/00 Тостер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2628/00 Тостер

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