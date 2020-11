Nautige suurepäraseid röstisaiu

Muudetava laiusega leivaavadega röster suurepärase röstleiva valmistamiseks. Valmib ühtlaselt kuldpruun leib, olgu viil siis õhuke või paks. Röstril on ka mugav ülessulatus- ja soojendusfunktsioon. See on ohutu tänu ülestõstmisfunktsioonile, tühistamisnupule ja jahedale välisseinale. Vaadake kõiki eeliseid