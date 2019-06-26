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Tootmine lõpetatud
2 avaga metallist
Kahefunktsiooniline
Harjatud metallist burgundiapunane
Lai ava
Kerge puhastada tänu eemaldatavale purukandikule.
Reguleeri kuumustaset vastavalt Sinu eelistustele ja saad röstleiva just sellisena, nagu soovid.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD2628/00 Тостер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD2628/00 Тостер