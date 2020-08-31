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  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
  • Nautige suurepäraseid röstisaiu
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Tootmine lõpetatud

Viva CollectionRöster

HD2630/20

5
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nautige suurepäraseid röstisaiu
Philipsi laiade, sügavate avade ja ühtlustamisfunktsiooniga röster HD2630/20 küpsetab ühtlaselt kuldpruuniks nii õhukesed kui ka paksud leivaviilud. Röstril on saiasoojendusrest, väljalibistatav leivapurualus ning ühe nupuvajutusega kasutatavad soojendus- ja sulatusnupud.
Kuva kõik eelised

Röster alati kuldpruuni leiva valmistamiseks

Nautige suurepäraseid röstisaiu

  • Kahe avaga

  • Kolme funktsiooniline

  • hõbemust

  • Eriti lai ava, kuklisoojendaja

Kinnijäänud leiva korral automaatselt väljalülitav ohutuslüliti

Kinnijäänud leiva korral automaatselt väljalülitav ohutuslüliti

Kui leib jääb röstrisse kinni, lülitub röster automaatselt välja.

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks

Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks.

Katkestusnupp lõpetab röstimise ükskõik mis hetkel

Katkestusnupp lõpetab röstimise ükskõik mis hetkel

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Positiivsed omadused

ціна, якість, надійність

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/40 Toaster

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/40 Toaster

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/20 Toaster

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/20 Toaster

10/04/2019

Україна

Україна

Отличный!

Этим тостером пользуюсь давно и регулярно. Компактный, удобный, красивый дизайн, удобно чистить. Функцию подогрева булочек не использую, а вот подъем тоста выше - удобно очень! Разморозка тоже удобная функция - замораживаю порционные хлеб и, если дома хлеб закончился, достаю и делаю быстро тосты

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/40 Toaster

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/40 Toaster

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.