30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kahe avaga
Kolme funktsiooniline
hõbemust
Eriti lai ava, kuklisoojendaja
Kui leib jääb röstrisse kinni, lülitub röster automaatselt välja.
Sisseehitatud soojendusrest kuklite ja sarvesaiakeste soojendamiseks.
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Yuliia
31/08/2020
Україна
перший помічник вранці
не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...
Positiivsed omadused
ціна, якість, надійність
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/40 Toaster
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/40 Toaster
VeeKh
22/06/2019
Україна
Хороший и надежный тостер
Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/20 Toaster
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/20 Toaster
Nyunyuchka
10/04/2019
Україна
Отличный!
Этим тостером пользуюсь давно и регулярно. Компактный, удобный, красивый дизайн, удобно чистить. Функцию подогрева булочек не использую, а вот подъем тоста выше - удобно очень! Разморозка тоже удобная функция - замораживаю порционные хлеб и, если дома хлеб закончился, достаю и делаю быстро тосты
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/40 Toaster
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD2630/40 Toaster