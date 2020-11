Kõrgtemperatuuriline grillplaat säilitab kogu maitse

Philipsi kõrgtemperatuuriline elektriline grillplaat säilitab toidu kõik mahlad ja kogu maitse. See toimub sellepärast, et kui toit puutub vastu grilli pinda, hakkab ta särisema ja pruunistub, moodustades maitsva kooriku, mis hoiab kogu headuse ja maitse ühes tervikus, nagu see ka olema peab.