Kõrge temperatuuriga grillplaat sulgeb kogu maitse

Philipsi elektrilise grillplaadi kõrge temperatuur sulgeb toidu sisse kõik mahlad ja maitse. See juhtub, sest hetkel, mil toit puutub kokku grilli pinnaga, hakkab see särisema ja pruunistuma, moodustades maitsva kooriku, mis hoiab kogu headuse ja maitse sees, kus see peabki olema.