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Tootmine lõpetatud
2300 W
Ribiline/sile plaat
Kõrgtemperatuuriline grillplaat
300 x 370 mm
Philipsi elektrilise grillplaadi kõrge temperatuur sulgeb toidu sisse kõik mahlad ja maitse. See juhtub, sest hetkel, mil toit puutub kokku grilli pinnaga, hakkab see särisema ja pruunistuma, moodustades maitsva kooriku, mis hoiab kogu headuse ja maitse sees, kus see peabki olema.
Mitmekesine grillplaat annab toidutegemisel valikuvõimaluse: kas kasutada soonelist või siledat grillpinda. Selliselt saate nautida toitu nii nagu ta teile rohkem meeldib. Sile piirkond sobib väikeste toidutükkide frittimiseks ja grillimiseks. Sooneline piirkond loob vastupandamatu leekgrillimise efekti.
Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused.
4.6
5-st
23
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Таня 4567
12/12/2023
Україна
Крута річ!
кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом
Positiivsed omadused
так
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль
AlexG7
26/09/2019
Україна
Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати
Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4417/20 Table grill
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4417/20 Table grill
Sergio88
29/06/2019
Україна
Отличный и удобный гриль
Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль