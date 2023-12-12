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Tootmine lõpetatud

Lauagrill

HD4419/20

4.6
| (23) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
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Sellel võimsal Philipsi lauagrillil on kõrgtemperatuuriline plaat toidu mahlakuse säilitamiseks. Selle kiirestikuumenev ja eriti paks plaat jääb hoolimata kõigest kuumaks, samal ajal kui ribilise ja sileda pinnaga plaat valmistab paljusid hõrkusid maiuseid.
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Püsivalt kõrge temperatuur maitse säilitamiseks

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  • 2300 W

  • Ribiline/sile plaat

  • Kõrgtemperatuuriline grillplaat

  • 300 x 370 mm

Kõrge temperatuuriga grillplaat sulgeb kogu maitse

Kõrge temperatuuriga grillplaat sulgeb kogu maitse

Philipsi elektrilise grillplaadi kõrge temperatuur sulgeb toidu sisse kõik mahlad ja maitse. See juhtub, sest hetkel, mil toit puutub kokku grilli pinnaga, hakkab see särisema ja pruunistuma, moodustades maitsva kooriku, mis hoiab kogu headuse ja maitse sees, kus see peabki olema.

Sooneline ja libe grillplaat võimaldab nii frittida kui ka grillida ja muud

Sooneline ja libe grillplaat võimaldab nii frittida kui ka grillida ja muud

Mitmekesine grillplaat annab toidutegemisel valikuvõimaluse: kas kasutada soonelist või siledat grillpinda. Selliselt saate nautida toitu nii nagu ta teile rohkem meeldib. Sile piirkond sobib väikeste toidutükkide frittimiseks ja grillimiseks. Sooneline piirkond loob vastupandamatu leekgrillimise efekti.

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused iga toidu korral.

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused iga toidu korral.

Reguleeritav termostaat tagab täiuslikud tulemused.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

23

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

2

12/12/2023

Україна

Україна

Крута річ!

кожному раджу придбати собі гриль! Обов'язково купувати разом з пивом

Positiivsed omadused

так

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль

26/09/2019

Україна

Україна

Цей продукт вироблений дуже якісно, легко на ньому готувати

Настільний гриль HD4417/20 рекомендую купувати, якісний гриль у співвідношенні ціни та функціоналу прилода. Рукомендую даний гриль!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4417/20 Table grill

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4417/20 Table grill

29/06/2019

Україна

Україна

Отличный и удобный гриль

Удачный выбор недорого и практичного гриля. Быстро и вкусно готовим как овощи, так и стейки. Сохраняет сочность продуктов и вкус. Не для ленивых, так как переворачивать все же придется) В целом очень довольны покупкой!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4419/20 Настільний гриль

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.