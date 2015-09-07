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Tootmine lõpetatud
0,8 l 2400 W
ühe tassi märgisega
Harjatud metall
Hingedega kaas
Nüüd saavad tarbijad keeta täpselt nii palju vett kui vaja ja säästa sellega kuni 50% energiat ning vett, andes oma panuse keskkonna kaitsmisse.
Toitelülitisse ehitatud elegantne sinine märgutuli näitab, kas veekeetja on sisse lülitatud.
Suure täitmisavaga ja hingedega kaas võimaldab lihtsat täitmist ja puhastamist ning aitab vältida ka kuuma auruga kokkupuutumist.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dovand
07/09/2015
Lietuva
kokybiskas, praktiškas ir ekonomiškas
Kokybiškas, nes turime jau keletą metų, ir vis dar taip pat veikia. Ekonomiškumo suteikia maža virdulio talpa- nereikia veltui virinti vandenį ir eikvoti elektros energijos. Praktiškas, nes užima nedaug vietos. Taip pat patrauklios sidabrinės spalvos :). Kaip ir visi virduliai turi savaiminę išsijungimo ir apsaugos nuo perkaitimo funkciją.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4618/20 Mažas virdulys
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4618/20 Mažas virdulys
kristy_brasov
30/11/2020
România
Produsul este excelent
Folosesc acest fierbator de vreo 5 ani si merge exceptional ca in prima zi. Are dimensiuni reduse si l-am putut cara in toate concediile sa facem ceai si cafea. Este foarte puternic deci incalzaste apa foarte rapid. Materialele sunt de calitate superioara
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See arvustus tehti tootele HD4618/20 Mini-fierbător
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4618/20 Mini-fierbător