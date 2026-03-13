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Veekeetja

HD4622/20

Veekeetja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Kettle

  • PDF fail, 2.3 MB
  • 13 March 2026

Ainulaadse ühe tassi märgisega Philipsi elektrilist miniveekeetjat HD4622/20 kasutades saate keeta just nii palju vett, kui te vajate. Tänu sellele saate lihtsalt säästa kuni 50% energiat ning oma keskkonnamõju vähendada.

  • PDF fail
  • 19 July 2026

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