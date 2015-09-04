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  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
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  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyVeekeetja

HD4646/20

4.8
| (255) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Kiire ja lihtne keetmine
Lameda pinnaga küttekeha keedab vett kiiresti ja on lihtsasti puhastatav. Pestava katlakivivastase filtriga saate puhtama vee, seega ka puhtamad joogid.
Kuva kõik eelised

Võimas veekeetja, lihtsalt puhastatav küttekeha

Kiire ja lihtne keetmine

  • 1,5 liitrit 2400 W

  • Veetaseme näidik

  • hõbemust

  • Hingedega kaas

Kergestiloetavad veetaseme näidikud kannu mõlemal küljel

Kergestiloetavad veetaseme näidikud kannu mõlemal küljel

Kergestiloetavad veetaseme näidikud Philipsi elektrilise veekeetja mõlemal küljel vasaku- ja paremakäeliste kasutajate jaoks.

Suure täitmisavaga hingedega kaas lihtsustab kannu täitmist ja puhastamist

Suure täitmisavaga hingedega kaas lihtsustab kannu täitmist ja puhastamist

Suure täitmisavaga hingedega kaas lihtsustab kannu täitmist ja puhastamist ning aitab vältida kokkupuudet auruga. Veekeetjat saab täita ka tila kaudu.

Juhtmekerija lihtsustab hoiustamist

Juhtmekerija lihtsustab hoiustamist

Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

255

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

Paprastas naudojimas

Philips“ Daily Collection Virdulys HD4646/00 1,5 l, 2 400 W. Naudojant plokščiąjį kaitinimo elementą vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Kadangi yra valomas kalkių nuosėdų šalinimo filtras, vanduo ir gėrimai švaresni.

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19/11/2019

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Biały i doskonały

Witam Jest to mój drugi czajnik tej firmy .Pierwszy przestał działać po około 7 latach ,ale nawet nie próbowałam go naprawiać bo sama liczba lat ,które mi służył mówi sama za siebie mam, kolejny też biały .Materiał z którego jest wykonany jest bardzo trwały nie osadzają się na nim brud ani kurz czajnik pracuje bardzo cicho ,szybko i sprawnie ,bardzo szybko podgrzewa wodę ma na stałe zamontowany w środku plastikowy filtr,który zatrzymuję osad z naszej nie za bardzo miękkiej wody, filtr można wyjąć i umyć pod wodą. Cały czajnik od środka raz na jakiś czas myję wodą z octem,rewelacja.Grzałka przykryta jest estetyczną płytka ze stali szlachetnej. Na bokach czajnika są dwa przeszklenia przez które widać ile mamy w środku wody,obok nich jest też podziałka z mililitrami ,które wlewamy do środka .Czajnik ma 1,5 l. pojemności przy większej liczbie osób w domu nie trzeba kilka razy wstawiać wody radzi sobie za pierwszym razem i bardzo szybko ponieważ grzałka 2400W doskonale sobie radzi. Dla mnie nie ma żadnych wad,polecam go z cała stanowczością produkt idealny jak większość produków tej firmy

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4646/00 Czajnik

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4646/00 Czajnik

22/10/2019

Polska

Polska

Super produkt!

Według mnie najlepszy czajnik na rynku, sprawdza się skutecznie od 4 lat użytkowania. Zero problemów, cichy, szybki i wydajny. :)

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See arvustus tehti tootele Czajnik Daily Collection HD4646/20

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.