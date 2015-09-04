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Tootmine lõpetatud
1,5 liitrit 2400 W
Veetaseme näidik
hõbemust
Hingedega kaas
Kergestiloetavad veetaseme näidikud Philipsi elektrilise veekeetja mõlemal küljel vasaku- ja paremakäeliste kasutajate jaoks.
Suure täitmisavaga hingedega kaas lihtsustab kannu täitmist ja puhastamist ning aitab vältida kokkupuudet auruga. Veekeetjat saab täita ka tila kaudu.
Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.
4.8
5-st
255
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
jur00
04/09/2015
Lietuva
Paprastas naudojimas
Philips“ Daily Collection Virdulys HD4646/00 1,5 l, 2 400 W. Naudojant plokščiąjį kaitinimo elementą vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Kadangi yra valomas kalkių nuosėdų šalinimo filtras, vanduo ir gėrimai švaresni.
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Aga I
19/11/2019
Polska
Kinnitatud ostja
Biały i doskonały
Witam Jest to mój drugi czajnik tej firmy .Pierwszy przestał działać po około 7 latach ,ale nawet nie próbowałam go naprawiać bo sama liczba lat ,które mi służył mówi sama za siebie mam, kolejny też biały .Materiał z którego jest wykonany jest bardzo trwały nie osadzają się na nim brud ani kurz czajnik pracuje bardzo cicho ,szybko i sprawnie ,bardzo szybko podgrzewa wodę ma na stałe zamontowany w środku plastikowy filtr,który zatrzymuję osad z naszej nie za bardzo miękkiej wody, filtr można wyjąć i umyć pod wodą. Cały czajnik od środka raz na jakiś czas myję wodą z octem,rewelacja.Grzałka przykryta jest estetyczną płytka ze stali szlachetnej. Na bokach czajnika są dwa przeszklenia przez które widać ile mamy w środku wody,obok nich jest też podziałka z mililitrami ,które wlewamy do środka .Czajnik ma 1,5 l. pojemności przy większej liczbie osób w domu nie trzeba kilka razy wstawiać wody radzi sobie za pierwszym razem i bardzo szybko ponieważ grzałka 2400W doskonale sobie radzi. Dla mnie nie ma żadnych wad,polecam go z cała stanowczością produkt idealny jak większość produków tej firmy
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xalvita0103
22/10/2019
Polska
Super produkt!
Według mnie najlepszy czajnik na rynku, sprawdza się skutecznie od 4 lat użytkowania. Zero problemów, cichy, szybki i wydajny. :)
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