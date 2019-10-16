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Tootmine lõpetatud
Metall
Kompaktne
Suurem röstimisplatvorm, et saaksite leiba ühtlasemalt röstida.
Ülessulatamisfunktsioon, et röstida sügavkülmutatud leiba.
Muudetav pruunistamisseade, et leida igale eelistusele sobivaim.
4.5
5-st
19
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Galina
16/10/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepàrased omadused
Kompaktne metallist disain.Juhtmehoidik.Röstleiva värskendamiseks ja soojendamiseks vaid mõne sekundiga Suurem röstimisplatvorm.
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See arvustus tehti tootele Röster Daily Collection HD4825/90
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Röster Daily Collection HD4825/90
Hulkady28
09/12/2020
România
Kinnitatud ostja
Plăcut impresionat!
In primul m-a atras vizual,metal! apoi prețul! L-am cumpărat dupa review-urile pozitive!
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See arvustus tehti tootele Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90
mami68
06/12/2020
Magyarország
A tökéletes pirítós titka
Finom, kívül ropogós belül szaftos, egyenletesen sült pirítóst készít. Gyors, jól szabályozható a teljesítmény. Remélem olyan sokáig bírja, mint az előző Philips kenyérpirítónk( kb 18 év),
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító