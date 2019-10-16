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  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
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  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
  • Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyRöster

HD4825/90

4.5
| (19) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet
Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast
Nautige suurepärast röstleiba olenemata sellest, kas valmistate selle kompaktse rösteriga seda värskest või sügavkülmutatud leivast. Rösteril on veelgi suurem röstimisplatvorm, et saaksite ühtlasemalt röstida, ülessulatamise funktsioon, et röstida sügavkülmutatud leiba ning muudetav pruunistamisseade, et leida igale eelistusele sobiv.
Kuva kõik eelised

Kompaktne metallist disain

Suurepärane röstleib, nii värskest kui ka sügavkülmutatud leivast

  • Metall

  • Kompaktne

Suurem röstimisplatvorm

Suurem röstimisplatvorm, et saaksite leiba ühtlasemalt röstida.

Ülessulatamisfunktsioon, et röstida sügavkülmutatud leiba

Ülessulatamisfunktsioon, et röstida sügavkülmutatud leiba

Ülessulatamisfunktsioon, et röstida sügavkülmutatud leiba.

Muudetav pruunistamisseade, et leida igale eelistusele sobivaim

Muudetav pruunistamisseade, et leida igale eelistusele sobivaim

Muudetav pruunistamisseade, et leida igale eelistusele sobivaim.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

19

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

1

16/10/2019

Eesti

Eesti

Sellel tootel on suurepàrased omadused

Kompaktne metallist disain.Juhtmehoidik.Röstleiva värskendamiseks ja soojendamiseks vaid mõne sekundiga Suurem röstimisplatvorm.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Röster Daily Collection HD4825/90

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Röster Daily Collection HD4825/90

09/12/2020

România

România

Kinnitatud ostja

Plăcut impresionat!

In primul m-a atras vizual,metal! apoi prețul! L-am cumpărat dupa review-urile pozitive!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prăjitor de pâine Daily Collection HD4825/90

06/12/2020

Magyarország

Magyarország

A tökéletes pirítós titka

Finom, kívül ropogós belül szaftos, egyenletesen sült pirítóst készít. Gyors, jól szabályozható a teljesítmény. Remélem olyan sokáig bírja, mint az előző Philips kenyérpirítónk( kb 18 év),

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.