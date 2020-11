Kiirelt frittiv, kergelt puhastatav

Philipsi 2000 W võimsusega sügav fritter võimaldab saada kiiresti häid tulemusi. Tänu käepärasele sisemise nõu kuumas vees leotamise PreClean'i funktsioonile on see kiiresti puhastatav. Fritteril on küljes tila puhta õli väljavalamiseks. Vaadake kõiki eeliseid