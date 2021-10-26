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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
10 l ja 900 W
Digit. taimer, eelsead. ajast.
Aroomisõel, soojanahoidmise funkts.
Plast/metall, must
Philipsi auruti ainulaadne maitsevõimendi parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi rohkem maitset. Pange oma meelismaitsetaimed ja -ained võimendisse ja jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja panevad oma hõnguga suu vett jooksma.
Aurutamine on peen kunst ja seetõttu on Philipsi aurutil suur valik eelseadistatavaid ajastusi, mis pärast ideaalse aurutamisvahemiku lõppu lõpetavad automaatselt aurutamise. See aitab teil valmistada mitmesugust toitu, k.a riisi, mune, köögivilju, kana ja kala, saavutades täiusliku lõpptulemuse, milles on säilinud kõik maitsed ja vitamiinid.
XL-aurutusnõus saate oma perele valmistada mitmekesisemaid maitsvaid roogi. XL-aurutusnõu suppide, hautiste, riisi ja palju muu jaoks.
4.8
5-st
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Nautilus2279
26/10/2021
Україна
Довговічна пароварка
Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя
Positiivsed omadused
Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка
ostap49
01/11/2019
Україна
Лучший способ для приготовления еды
Готовьте все что угодно! Легкий удобный и главное быстрый способ приготовления любых блюд
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
sedrftgyu
10/04/2019
Україна
З цією пароваркою можна готувати різні страви
Задоволені цим продуктом. Їжа смачна, а головне корисна. Потужна пароварка, в ній можна готувати кілька страв одночасно.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка