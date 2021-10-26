TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed
  • Avastage täiuslikumad maitsed

Tootmine lõpetatud

Pure Essentials CollectionAuruti

HD9140/91

4.8
| (13) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Avastage täiuslikumad maitsed
Philipsi maitsevõimendiga auruti lisab toidule ürtide ja vürtside suurepärase aroomi. Selles XL-aurutusnõus saate valmistada oma lemmiksuppi, hautist, putru, riisi ja palju muudki. Vajutage eelseadistusnuppu ja võitegi alustada!
Kuva kõik eelised

Maitsevõimendiga auruti

Avastage täiuslikumad maitsed

  • 10 l ja 900 W

  • Digit. taimer, eelsead. ajast.

  • Aroomisõel, soojanahoidmise funkts.

  • Plast/metall, must

Maitsevõimendi lisab rohkem maitset hõrkude taimede ja maitseainetega

Maitsevõimendi lisab rohkem maitset hõrkude taimede ja maitseainetega

Philipsi auruti ainulaadne maitsevõimendi parandab toitu maitsetaimede ja -ainete hõrgu lõhnaga, lisades toidule aurutamisel veelgi rohkem maitset. Pange oma meelismaitsetaimed ja -ained võimendisse ja jätke ülejäänu auru hooleks. Auru kuumus vabastab maitsetaimede ja -ainete hõrgud aroomid, mis segunevad põhjalikult toiduga ja panevad oma hõnguga suu vett jooksma.

Eelseadistatav ajastamine kala, köögiviljade, riisi ja muu valmistamiseks

Eelseadistatav ajastamine kala, köögiviljade, riisi ja muu valmistamiseks

Aurutamine on peen kunst ja seetõttu on Philipsi aurutil suur valik eelseadistatavaid ajastusi, mis pärast ideaalse aurutamisvahemiku lõppu lõpetavad automaatselt aurutamise. See aitab teil valmistada mitmesugust toitu, k.a riisi, mune, köögivilju, kana ja kala, saavutades täiusliku lõpptulemuse, milles on säilinud kõik maitsed ja vitamiinid.

Eriti suur aurutusnõu supi, hautise, riisi jms valmistamiseks

Eriti suur aurutusnõu supi, hautise, riisi jms valmistamiseks

XL-aurutusnõus saate oma perele valmistada mitmekesisemaid maitsvaid roogi. XL-aurutusnõu suppide, hautiste, riisi ja palju muu jaoks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

13

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Довговічна пароварка

Придбав, коли народилися діти, для корисного збереження якості продуктів. Діти вже виросли, а ми й надалі використовуємо цю пароварку ( приблизно 9 років). Доволі корисна та довговічна пароварка для гарної якості життя

Positiivsed omadused

Довгвічність використання, сбереження корисності продуктів

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/90 Пароварка

01/11/2019

Україна

Україна

Лучший способ для приготовления еды

Готовьте все что угодно! Легкий удобный и главное быстрый способ приготовления любых блюд

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

10/04/2019

Україна

Україна

З цією пароваркою можна готувати різні страви

Задоволені цим продуктом. Їжа смачна, а головне корисна. Потужна пароварка, в ній можна готувати кілька страв одночасно.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HD9140/91 Пароварка

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.