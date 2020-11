Eelseadistatav ajastamine kala, köögiviljade, riisi ja muu valmistamiseks

Aurutamine on peen kunst ja seetõttu on Philipsi aurutil suur valik eelseadistatavaid ajastusi, mis pärast ideaalse aurutamisvahemiku lõppu lõpetavad automaatselt aurutamise. See aitab teil valmistada mitmesugust toitu, k.a riisi, mune, köögivilju, kana ja kala, saavutades täiusliku lõpptulemuse, milles on säilinud kõik maitsed ja vitamiinid.