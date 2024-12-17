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  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel

Airfryer5000 seeria XXL Connected

HD9285/96

4.3
| (12) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
Philips Airfryer seeria 5000 XXL Connected on teie igapäevane toiduvalmistamise kaaslane, et probleemivabalt valmistada toitainete poolest tasakaalustatud ja suurepärase maitsega roogi kogu perele igal nädalapäeval.
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Kasutage koos rakendusega HomeID

Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel

  • Ühendage rakendusega HomeID

  • 16-ühes Airfryer

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Rapid Airi tehnoloogia

  • Küpsetus- ja grillimistarvikud

Teie kaaslane tervislike pereroogade valmistamisel

Teie kaaslane tervislike pereroogade valmistamisel

Intuitiivne rakendus HomeID loob sujuvalt ühenduse teie õhkfritüüriga, tehes sellest söögiaegade kohustusliku kaaslase. Te saate minna tervislikust praadimisest kaugemale ning avastada huvitavaid ja maitserohkeid uusi retsepte ning isegi jälgida oma toiduvalmistamist kaugjuhtimise teel rakendusest.

Mitmekülgne ja multifunktsionaalne õhkfritüür

Mitmekülgne ja multifunktsionaalne õhkfritüür

Uus Philips Airfryer 5000 seeria XXL Connected on varustatud 16 erineva toiduvalmistusfunktsiooniga: frittige, küpsetage, grillige, praadige, veetustage, röstige, sulatage, soojendage üles, kääritage ja tehke palju muudki.

Maitsvad õhkfritüüri retseptid tervislikuks igapäevaeluks

Maitsvad õhkfritüüri retseptid tervislikuks igapäevaeluks

Avastage sadu suud vett jooksma ajavaid Airfryeri retsepte, mis on maitsvad, tervislikud ja kiiresti valmistatavad. Toidueksperdid kureerivad rakenduse HomeID retsepte, et saaksite iga päev teha õigeid valikuid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

12

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

4
3
2

17/12/2024

Slovenija

Slovenija

Ravno pravšnji Airfryer

Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.

Positiivsed omadused

vsi načini pečenja, dodatki

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See arvustus tehti tootele Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen cvrtnik

Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!

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See arvustus tehti tootele Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

13/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod za svakodnevno korištenje

Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!

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See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Retseptide arv võib riigiti erineda

  2. Võrreldes Philipsi tavalise fritüüriga valmistatud värskete friikartulitega

  3. Keskmised protsendid põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.**