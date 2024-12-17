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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Ühendage rakendusega HomeID
16-ühes Airfryer
7,2 l (1,4 kg)
Rapid Airi tehnoloogia
Küpsetus- ja grillimistarvikud
Intuitiivne rakendus HomeID loob sujuvalt ühenduse teie õhkfritüüriga, tehes sellest söögiaegade kohustusliku kaaslase. Te saate minna tervislikust praadimisest kaugemale ning avastada huvitavaid ja maitserohkeid uusi retsepte ning isegi jälgida oma toiduvalmistamist kaugjuhtimise teel rakendusest.
Uus Philips Airfryer 5000 seeria XXL Connected on varustatud 16 erineva toiduvalmistusfunktsiooniga: frittige, küpsetage, grillige, praadige, veetustage, röstige, sulatage, soojendage üles, kääritage ja tehke palju muudki.
Avastage sadu suud vett jooksma ajavaid Airfryeri retsepte, mis on maitsvad, tervislikud ja kiiresti valmistatavad. Toidueksperdid kureerivad rakenduse HomeID retsepte, et saaksite iga päev teha õigeid valikuid.
4.3
5-st
12
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
17/12/2024
Slovenija
Ravno pravšnji Airfryer
Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.
Positiivsed omadused
vsi načini pečenja, dodatki
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See arvustus tehti tootele Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Klara1313
16/12/2024
Slovenija
Odličen cvrtnik
Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!
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See arvustus tehti tootele Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL
klapet
13/12/2024
Hrvatska
Super proizvod za svakodnevno korištenje
Nisam nikad prije imala airfyer i ovaj mi je skroz promijenio život! Puno sam spremnija napraviti si zdravi ručak ili večeru jer praktički nema uopće nereda i sve je brzo gotovo. Preporučila bih ga svima!
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See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9285/96 Airfryer Connected XXL
Retseptide arv võib riigiti erineda
Võrreldes Philipsi tavalise fritüüriga valmistatud värskete friikartulitega
Keskmised protsendid põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.**