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Loodud kestma
See stiilne lillat värvi metallist elektriline veekeetja, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest ning millel on Ühendkuningriigis disainitud veekeetja regulaator, on ohutu ja pika tööeaga.
1,7 liitrit
2200 W
Lilla metallist
Vastupidav ja stiilne metallist veekeetja, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest, on pika tööeaga.
Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator.
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.
4.7
5-st
12
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Butterfly
22/10/2014
Eesti
Kompaktne ja lihtne kasutada.
Suurepärase välimuse ja disainiga toode. Sooviks väga sarnase disainiga kohvimasinat.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9322/30 Veekeetja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9322/30 Veekeetja
Katarzyna11
23/08/2018
Polska
Mercedes wśród czajników
Piękny wygląd- jest wręcz ozdobą kuchni. Ergonomiczny uchwyt- nawet niepełnosprawny radzi sobie z nalewaniem wody. Stabilna podstawa, porządna jakość wykonania. Bardzo polecam.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9322/40 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9322/40 Czajnik
weela18
15/04/2018
Polska
Rewelacja!
Solidny produkt za dobre pieniądze. Korzystam z niego już przeszło rok - wszystko w należytym porządku.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9321/20 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD9321/20 Czajnik