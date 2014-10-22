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  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma
  • Loodud kestma

Tootmine lõpetatud

Veekeetja

HD9322/40

4.7

| (12) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

Loodud kestma

See stiilne lillat värvi metallist elektriline veekeetja, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest ning millel on Ühendkuningriigis disainitud veekeetja regulaator, on ohutu ja pika tööeaga.

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Pikk kasutusiga

Loodud kestma

  • 1,7 liitrit

  • 2200 W

  • Lilla metallist

Roostekindlast ja -vabast terasest, ohutu ja vastupidav

Roostekindlast ja -vabast terasest, ohutu ja vastupidav

Vastupidav ja stiilne metallist veekeetja, mis on valmistatud roostekindlast ja -vabast terasest, on pika tööeaga.

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator

Ühendkuningriigis disainitud ohutu ja töökindel veekeetja regulaator.

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

12

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

2
1

22/10/2014

Eesti

Eesti

Kompaktne ja lihtne kasutada.

Suurepärase välimuse ja disainiga toode. Sooviks väga sarnase disainiga kohvimasinat.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9322/30 Veekeetja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9322/30 Veekeetja

23/08/2018

Polska

Polska

Mercedes wśród czajników

Piękny wygląd- jest wręcz ozdobą kuchni. Ergonomiczny uchwyt- nawet niepełnosprawny radzi sobie z nalewaniem wody. Stabilna podstawa, porządna jakość wykonania. Bardzo polecam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9322/40 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9322/40 Czajnik

15/04/2018

Polska

Polska

Rewelacja!

Solidny produkt za dobre pieniądze. Korzystam z niego już przeszło rok - wszystko w należytym porządku.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9321/20 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD9321/20 Czajnik

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.