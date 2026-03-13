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Viva kollektsioon Airfryer
Tootmine lõpetatud
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HD9621/90
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Airfryer HD9621/90 - English (US)
Important Information Manual Philips Viva Collection Airfryer
3,2 ja 4,2 l Airfryeri tarvikGrillimiskomplekt
Küpsetustarvik 1.3LL Airfryerile
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
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