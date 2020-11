Mittenakkuv alusvõre koos kvaliteetse mittenakkuva pinnakattega

Philips Airfryeri Variety küpsetusnõu ainulaadsel QuickCleani põhjal on mittenakkuv pinnakate, mis ei lase paljudel toidutüüpidel kinni jääda ja võimaldab nõud sekunditega puhastada. Lisaks on põhi kergesti eemaldatav, nii et saate ka selle servad ja nurgad kiiresti ja täpselt puhtaks teha. Põhja saab pesta kraani all või ohutult nõudepesumasinas!